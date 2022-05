Chelsy Davy wurde auch nach ihrer Trennung von Prinz Harry regelmäßig zu den Feiern der Royals eingeladen. So war sie 2018 auch bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie zugegen.

Chelsy Davy: Prinz Harrys Ex hat geheiratet

Royals Chelsy Davy: Prinz Harrys Ex hat geheiratet

Sieben Jahre war sie mit Prinz Harry liiert. Auch nach ihrer Trennung blieben Chelsy Davy und der Enkel der Queen freundschaftlich verbunden. Nun hat die 36-Jährige geheiratet.

Mit Unterbrechungen war sie rund sieben Jahre lang die Frau an Prinz Harrys Seite. Nicht wenige haben sie schon als künftiges Mitglied der königlichen Familie gesehen, gar gewünscht. Doch Chelsy Davy wollte keine royale Braut sein, ab 2011 gingen sie und der Enkel von Queen Elizabeth II. nach mehreren Trennungen und Versöhnungen endgültig getrennte Wege.

Nun ist die 36-Jährige doch noch eine Braut geworden, wenn auch keine royale: Wie britische Medien berichten, hat die gebürtige Simbabwerin ihren Freund aus Studientagen, den Hotelier Sam Cutmore-Scott geheiratet. Der 37-Jährige war in Eton einen Jahrgang über Prinz Harry.

Die Hochzeit soll den Berichten zufolge in kleinem Kreis stattgefunden haben. Bereits im Januar brachte Davy ihr erstes Kind auf die Welt. Cutmore-Scott soll der Vater von Sohn Leo sein.

Chelsy Davy war rund sieben Jahre mit Prinz Harry liiert

Damit ist Chelsy Davy nun vier Jahre nach ihrem berühmten Ex auch in den Hafen der Ehe eingekehrt. Auch nach ihrer Trennung blieben Harry und Chelsy einander freundschaftlich verbunden. Obwohl bereits 2010 Schluss war, begleitete sie den Royal 2011 zur Hochzeit von seinem Bruder Prinz William mit Kate Middleton.

Die feierfreudige Juristin und Unternehmerin war auch in den Folgejahren gern gesehener Gast auf Festivitäten der Royals. So lud sie Prinz Harry 2018 ein, als er auf Windsor Castle Meghan Markle ehelichte. Auch Prinzessin Eugenie wollte sie dabeihaben, als sie im gleichen Jahr Jack Brooksbank das Jawort gab.

Meghan Markle und Prinz Harry Mit der Familie und den Blumenkindern: Palast veröffentlicht die offiziellen Hochzeitsfotos 1 von 3 Zurück Weiter Zurück Weiter Meghan Markle Prinz Harry Der engste Familienkreis: Im "Green Drawing Room" von Schloss Windsor posierten Meghan Markle und Prinz Harry nach der Hochzeit mit ihren Liebsten. Hintere Reihe: Camilla, die Herzogin von Cornwall, Prinz Charles, Prinz Harry, Meghan Markle, Markles Mutter Doria Ragland und Prinz William. Vordere Reihe, sitzend: Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate (mit Prinzessin Charlotte auf dem Schoß). Mehr

Mit ihrer eigenen Hochzeit gehört Chelsy zwar nicht zu den Royals, aber ihre neue Familie kann sich ebenfalls sehen lassen: Ehemann Sam Cutmore-Scott ist Direktor des Harper Hotels in Holt, Norfolk. Und sein Bruder ein bekannter Filmstar: Jack Cutmore-Scott spielte unter anderem in Christopher Nolans Oscar-Gewinner "Tenet" mit und ist Serienfans durch seine Rolle in der US-Krimireihe "Deception – Magie des Verbrechens" bekannt.

Sollte sie Fragen haben, wie man mit einem Filmstar in der Familie umgeht, kann sie sich künftig vertraulich an ihren Ex wenden.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"