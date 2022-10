In der schweren Stunde halten sie zusammen: Mitglieder der königlichen Familie haben am Samstag einen Gottesdienst zum Gedenken an die Queen teilgenommen. Gemeinsame verließen die Royals Schloss Balmoral und liefen in die nahe gelegene Kirche Crathie Kirk. Dort war die Queen selbst jahrelang regelmäßiger Gast, wenn sie ihre Sommer auf Balmoral verbrachte. Drei der vier Kinder von Königin Elizabeth II. waren dabei: Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Einzig der älteste Sohn, der neue König Charles, war bereits am Freitag nach London gereist, wo er am Vormittag offiziell zum König ernannt wurde. Dafür waren zahlreiche Enkel mit in Balmoral, darunter Peter Phillips und Zara Tindall, die Kinder von Anne, sowie die beiden Töchter von Andrew, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie.

