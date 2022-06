Mike Tindall, Ehemann von Queen-Enkelin Zara Phillips, hat in seinem Podcast einige Details über das Thronjubiläum ausgeplaudert. Unter anderem sprach er über den aufgedrehten Prinz Louis bei der Abschlussparade.

Mit seinen Grimassen und Faxen zog Prinz Louis bei der Abschlussparade des Thronjubiläums alle Blicke auf sich. Der jüngere Sohn von Prinz William und seiner Frau Kate konnte einfach nicht stillsitzen und hampelte wild auf seinem Platz herum. "Die Kinder waren die Stars der Show. Louis wollte einfach nur Spaß haben. Es ist schwer für sie. Sie sind alle noch jung. Es ist eine lange Zeit. Aber wie alle Eltern wissen, tut man einfach, was getan werden muss", sagte jetzt Mike Tindall, der Mann von Queen-Enkelin Zara Phillips, in seinem Podcast.

Das Paar saß mit seinen beiden Töchtern Mia und Lena in der Reihe hinter William, Kate und ihren drei Kindern. Auch die achtjährige Mia und ihre dreijährige Schwester Lena alberten während der Zeremonie herum. "Meine beiden sind immer schadenfroh, also muss man versuchen, sie im Zaum zu halten", sagte Tindall und berichtete, dass die Kinder während der gesamten Feierlichkeiten sehr viele Süßigkeiten gegessen hätten. Sie seien in einem regelrechten "Zuckerrausch" gewesen.

Harry und Meghan schwänzten Lunch mit der Familie

Zara und Mike Tindall sind seit 2011 verheiratet. Neben ihren beiden Töchtern haben sie noch Sohn Lucas, der im März 2021 geboren wurde. Gemeinsam mit dem englischen Rugbyspieler James Haskell und TV-Moderator Alex Payne betreibt Mike Tindall den Podcast "The Good, The Bad & The Rugby".

Dort plauderte der 43-Jährige zudem aus, dass einige Familienmitglieder nach der "Trooping the Colour"-Parade am Donnerstag gemeinsam zu Mittag gegessen haben. Das sei neben dem Konzert vor dem Buckingham Palast und dem Epsom Derby eines seiner "Highlights" des Wochenendes gewesen. Wer zu dem Treffen erschien, sagte Mike Tindall nicht.

Die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan nicht teilgenommen hätten, sondern nach der Militärzeremonie direkt zurück nach Windsor in ihr Anwesen Frogmore Cottage gefahren seien. Das Paar war mit seinen beiden Kindern für das Jubiläums-Wochenende aus den USA nach Großbritannien gereist, zeigte sich jedoch kaum in der Öffentlichkeit.

Quellen: Podcast "The Good, The Bad & The Rugby", "Daily Mail"