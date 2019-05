Prinz Louis (1) hat seine ersten Schritte in der Öffentlichkeit unternommen. Kurz nach seinem ersten Geburtstag veröffentlichten seine Eltern Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) neue Familien-Fotos. Darauf zu sehen ist Louis, wie er im "Back to Nature"-Garten umherläuft. Der Ort ist ein Projekt seiner Mutter Kate, mit dem sie Familien einen Platz geben will, um die Natur zu erkunden und zu genießen.

Auf den neuen Schnappschüssen, die der Fotograf Matt Porteous gemacht hat, entdecken Kate und William zusammen mit ihren drei Kindern, Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Louis, den Garten vor seiner Eröffnung. Auch ein Video auf Instagram zeigt die royale Familie beim Spielen in der Natur. Ziel des wilden Waldgartens sei es, den Fokus auf die Effekte, die die Natur auf unser geistiges und körperliches Wohlbefinden habe, hervorzuheben, erklärte Kate.

Herzstück des Gartens sei ein Baumhaus, das aus Kastanienholz gefertigt sei und für alle Generationen einen Ort darstelle, an dem man seine Kreativität und seinen Entdeckergeist austoben könne, so die Herzogin. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben ihrer Mutter in den vergangenen Monaten "geholfen, Moos, Blätter und Zweige zu sammeln, um den Garten zu dekorieren", heißt es zu den Bildern auf Instagram.