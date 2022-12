In der einen Hand Mama Kate, in der anderen ein Weihnachts-Plüschtier: Prinz Louis

von Christina Klein Beim traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham gab es in diesem Jahr gleich zwei Premieren: Zum ersten Mal führte Charles als König die Familie an und Prinz Louis nahm zum ersten Mal teil.

Er ist ein echter Wirbelwind und hat den Schalk im Nacken, seine Mutter Herzogin Kate beschrieb den vierjährigen Prinz Louis mal als "Kamikaze-Kind". Nun nahmen seine Eltern ihn zum ersten Weihnachts-Walkabout seines Lebens mit: einem Rundgang nach dem Weihnachtsgottesdienst bei den wartenden Fans.

Das "Kamikaze-Kind" der Royals dürfte an der Hand seiner Mutter zum ersten Mal an Weihnachten den wartenden Fans die Ehre erweisen und er machte sich wirklich gut. Der einen oder anderen Person gab der Mini-Prinz sogar die Hand, als er noch eine freihatte. Denn irgendwann hielt er in einer Hand die Hand seiner Mutter und in der anderen einen süßen Weihnachts-Plüschwichtel, den er vermutlich von Fans geschenkt bekommen hatte, da man das Etikett noch erkennen konnte.

Auch von einem süßen Bruder-Moment wurde vor dem Gottesdienst berichtet: Prinz George soll seinen jüngeren Bruder Prinz Louis vor seinem allerersten Rundgang am Weihnachtstag ein wenig angeleitet haben. Bei den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Queen im Sommer stahl Prinz Louis durch eine Vielzahl von Grimassen allen die Show, dieses Mal war der Vierjährige wesentlich angepasster an die royale Etikette.

Prinz Louis gibt den Takt an

Das britische Magazin "Daily Mail" veröffentlichte jedoch einen lustigen Video-Moment, in dem der Mini-Prinz die Führung seiner Mutter Herzogin Kate übernahm. Diese sprach am Rand mit einer wartenden Dame, dem kleinen Louis wurde es aber offenbar zu langweilig und er zog energisch an der Hand seiner Mutter, um sie zum Weitergehen zu animieren, was ihm sogar gelang. Die beiden setzten ihren Walkabout durch die Menge fort.

Der kleine Prinz trug kurze Hosen trotz Temperaturen um die neun Grad. Eine britische Tradition der Oberschicht: Jungs tragen bis zu ihrem achten Lebensjahr kurze Hosen. Auch sein Bruder Prinz George musste da bereits durch.