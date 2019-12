Oscar, Prinz von Schweden, hilft mit seinen drei Jahren bereits mit, wenn es um die weihnachtliche Dekoration des Schlosses geht. Der Sohn von Kronprinzessin Victoria (42) und Daniel (46) von Schweden begleitete seine Eltern, als diese die Weihnachtsbäume für den Palast in Stockholm entgegennahmen, wie auf Instagram zu sehen ist. Bereits seit den 60er Jahren erhalten die Royals die Bäume von Studenten einer schwedischen Universität.

Der dreijährige Prinz hatte an der Zeremonie sichtlich Spaß. Mit seinen Eltern an der Hand kam er grinsend in die Halle, in der die Bäume standen. Die Studenten begrüßte der Nachwuchs-Royal sogar mit Handschlag. Am Ende gab es für Oscar dann einen Mini-Weihnachtsbaum. Während Kronprinzessin Victoria in einem langärmligen roten Kleid die Weihnachtsbäume besichtigte, waren ihr Mann und ihr Sohn in schwarzen Outfits unterwegs. Oscars große Schwester Prinzessin Estelle (7) war nicht anwesend.