Er gilt als durchaus rüstig, trotzdem dürften sich nach dieser Nachricht viele Sorgen um Prinz Philip machen: Der Mann der britischen Königin Elizabeth II. ist am Dienstagnachmittag in das King Edward VII Krankenhaus in London gebracht worden, wie der Buckingham Palast in einem Statement verkündet hat. Dort soll er am Mittwoch operiert werden.

Prinz Philip verpasste den Ostergottesdienst

Wie es weiter heißt, soll Prinz Philip sich dort einer "geplanten Operation an der Hüfte" unterziehen. Da der 96-Jährige bereits am traditionellen Ostergottesdienst nicht teilnahm, hatten sich zahlreiche Fans schon in den vergangenen Tagen Sorgen gemacht. Wie die britische "BBC" berichtet, habe sein Fehlen bereits mit einem Hüftproblem zu tun gehabt. Schon bei einer Gedenkfeier zu Ehren britischer Kriegsopfer im November vergangenen Jahres schien Prinz Philip Probleme beim Stehen zu haben.

Prinz Philip will zur Hochzeit seines Enkels Harry

Der Eingriff soll nun dazu beitragen, dass der 96-Jährige zwei wichtige Termine des britischen Königshauses wahrnehmen kann: Die Royal Windsor Horse Show am 9. Mai und - noch viel wichtiger - die Hochzeit seines Enkels Prinz Harry am 19. Mai. Der 33-Jährige wird auf Schloss Windsor die US-Schauspielerin Meghan Markle heiraten.

Prinz Philip hat im vergangenen Sommer seinen letzten offiziellen Auftritt als Vertreter des Königshauses absolviert und ist damit in Rente gegangen. Updates zum Gesundheitszustand des Royals will der Buckingham Palast erst zu einem "passenden" Zeitpunkt herausgeben.