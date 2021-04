Seit seinem Tod am 9. April wurde Philips Sarg in der Privatkapelle von Schloss Windsor aufgebahrt. Heute um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) wurde der Sarg nach Schloss Windsor in die Inner Hall gebracht. Philips Sarg wurde bereits vor über 30 Jahren aus englischer Eiche gefertigt und ist rund 200 Kilogramm schwer. Das Gewicht kommt zu Stande, weil der Sarg traditionell mit Blei ausgekleidet wurde. Das Metall soll verhindern, dass Luft und Feuchtigkeit eindringt und den Leichnam so länger konservierbar machen. Bedeckt wird der Sarg mit der persönlichen Standarte des Prinzgemahls sowie einem Blumenkranz, seiner Offiziersmütze von der Royal Navy und seinem Parade-Degen.