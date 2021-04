Am kommenden Samstag wird die Trauerfeier für Prinz Philip in Windsor stattfinden. Erlaubt sind nur 30 Gäste. Wer dazugehört und wie der Ablauf sein wird.

Der Ablauf von Trauerfeier und Beerdigung eines Senior Royals ist bereits vor dessen Ableben durchgeplant. Im Fall von Prinz Philip hatte der Ehemann von Queen Elizabeth II. selbst das Sagen in vielen Dingen.

Prinz Philips Beerdigung: So wird sie ablaufen

Einzig die Corona-Pandemie zieht bei manchem Detail einen Strich durch die Rechnung. Wer die Zeremonie im Fernsehen mitverfolgen will, kann sich auf diesen Zeitplan einstellen.

Um 11 Uhr (Ortszeit, 12 Uhr deutscher Zeit) wird der Sarg von der Privatkapelle auf Schloss Windsor in die Inner Hall gebracht. Um 14.10 Uhr wird der Dekan von Windsor dort ein Gebet sprechen und danach in die Kapelle fahren, um durch die Zeremonie zu führen. Um 14.27 Uhr wird ein eigens von Prinz Philip designter Land Rover den Sarg durch das Schlosstor fahren und im Uhrzeigersinn durch den Innenhof fahren. Um 14.41 Uhr trifft dann die Royal Family ein. Sie folgen dem Sarg in Richtung St. George's Chapel. Beim Trauerzug dabei sind. Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Außerdem Prinz William, Prinz Harry und Peter Philips, der Sohn von Prinzessin Anne, sowie der Earl Snowdon, der Sohn von Prinzessin Margaret, und der Ehemann von Prinzessin Anne.

Die Queen soll angeordnet haben, dass Williams und Harrys Cousin Peter Philips, zwischen ihnen geht. Die Aufmerksamkeit soll einzig und allein auf Prinz Philip liegen, nicht aber auf dem Zerwürfnis der beiden Brüder.

Sehen Sie im Video: Prinz Philips süßesten Momente mit seinen Enkeln.

Um 14.44 Uhr wird dann die Königin in Begleitung einer Hofdame im Bentley hinter dem Sarg herfahren und am Ende der Prozession kurz innehalten. So sollen die 73 gemeinsamen Ehejahre gewürdigt und des verstorbenen Herzogs von Edinburgh gedacht werden. Um 14.45 Uhr macht sich die gesamte Prozession auf den Weg in die Kapelle. Vor der Kapelle wird der Dekan von Windsor die Königin in Empfang nehmen. Um 14.53 Uhr wird der Land Rover mitsamt Sarg an der Westtreppe der Kapelle eintreffen. Nach einer Schweigeminute der Anwesenden wird er vom Erzbischof von Canterbury auf den Stufen empfangen bevor er in die Kapelle getragen wird. Alle Gäste müssen den Corona-Richtlinien folgen und Gesichtsmasken tragen. Um 15 Uhr beginnt dann der offizielle Gottesdienst in der St. George's Chapel.

Anschließend wird der Sarg in die königliche Gruft hinabgelassen. Beerdigt wird Prinz Philip erst nach dem Ableben seiner Ehefrau, der Königin.

Die Gästeliste

Statt mit 800 Gästen werden wegen der Corona-Pandemie nur 30 enge Vertraute dabei sein. Dazu zählen neben Queen Elizabeth II: Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry, Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice, deren Ehemann, Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank, Prinz Edward und seine Ehefrau Sophie von Wessex, die gemeinsamen Kinder Lady Louise Windsor und James, Viscount Severn. Außerdem Prinzessin Anne und ihr Ehemann Vice Admiral Sir Timothy Laurence und ihre Kinder Peter Phillips und Zara Tindall samt Ehemann Mike Tindall.

Zudem: The Lady Sarah and Mr. Daniel Chatto, der Herzog von Gloucester, der Herzog von Kent, Prinzessin Alexandra, Lady Ogilvy. Die drei deutschen Gäste sind der Erbprinz von Baden, der Landgraf von Hessen und der Prinz von Hohenlohe-Langenburg. Auch dabei ist die Countess Mountbatten of Burma.

Quelle: Website Royal Family