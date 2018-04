Prinz Philip (96) liebt seine Familie offenbar so sehr, dass er sich für seinen Enkel sogar operieren lässt. Am heutigen Mittwoch soll ein Eingriff an der Hüfte des Royals vorgenommen werden, wie der Buckingham Palast am Dienstag erklärte. Die Operation lässt Prinz Philip angeblich über sich ergehen, damit er Anfang Mai an der Royal Windsor Horse Show sowie an der Hochzeit seines Enkels mit Meghan Markle (36, "Suits") teilnehmen kann, die wenige Tage darauf stattfindet. Das berichtet die britische "Daily Mail".

Die Ärzte hätten ihm demnach zu dem Eingriff geraten, damit seine Hüftprobleme ihn nicht von der Teilnahme an der anstehenden Hochzeit abhalten. Der Buckingham Palast hatte am Dienstag verkündet, dass der 96-Jährige in ein Hospital in London eingeliefert worden sei, um sich am Mittwoch einer "geplanten Operation an der Hüfte" zu unterziehen. Am Ostergottesdienst hatte Prinz Philip zuletzt nicht teilgenommen. Es wird spekuliert, dass dies auch schon an seinen Hüftproblemen gelegen habe. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob der Royal bereits operiert worden ist und wie es ihm momentan geht.

Harry wählte Schloss Windsor für Philip

Die Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten soll am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Wie es heißt, habe der Bräutigam den Veranstaltungsort ganz bewusst wegen seines Großvaters gewählt, damit dieser für die Teilnahme an der Feier nicht zu weit reisen müsse.

Sollte die Operation erfolgreich sein, so dürfte der 96-Jährige auch in seinem hohen Alter bis zur Hochzeit wieder fit sein. Prinz Philip gilt als äußerst rüstig und gesundheitsbewusst. Noch heute soll er ohne große Probleme in die Uniform passen, die er 1947, also vor mehr als 70 Jahren, an seinem Hochzeitstag getragen hat.