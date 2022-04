Ein Jahr ist das jetzt her: Im Alter von 99 Jahren ist Prinz Philip am 9. April 2021 verstorben. Zuvor hatte der Ehemann der Queen mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen und war am Herzen operiert worden. Schon seit einigen Jahren machte sich das Alter bei ihm bemerkbar. 2011 wurde ihm ein Stent am Herzen gelegt, im Jahr darauf erkrankte er an einer Blasenentzündung. Vor zwei Jahren litten er und seine Frau zu Weihnachten an einer schweren Erkältung, und im Juni 2017 musste Philip wegen einer Infektion für zwei Tage ins Krankenhaus.

