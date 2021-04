Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elisabeth II., ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit. "Mit großer Trauer muss Ihre Majestät, die Queen, den Tod ihres geliebten Mannes, Ihre Königliche Hoheit Prinz Philip, Duke of Edinburgh, verkünden. Ihre Königliche Hoheit ist an diesem Morgen friedlich auf Schloss Windsor eingeschlafen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung, die unter anderem via Twitter verbreitet wurde. Der 99-Jährige hatte zuletzt mehrere Woche in einem Londoner Krankenhaus verbringen müssen und wurde am Herzen operiert. Mitte März entließ man ihn nach Hause auf Schloss Windsor, wo er nun starb. Im Juni hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Prinz Philip und die Queen waren seit 1947 verheiratet.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen