von Christina Klein Am 21. Juni wurde Prinz William 41 Jahre alt. Zu seinem Ehrentag konnte halb London an seinem speziellen Geschenk teilhaben. Über die Jahre erhielt der Thronfolger einige ganz besondere Präsente.

Am Mittwoch horchten die Menschen in der Londoner Innenstadt auf, als die Glocken der alten und berühmten Westminster Abbey schlugen. Zu Ehren des 41. Geburtstags von Prinz William läuteten die Glocken über zwei Minuten. Bei Twitter wurde das Glocken-Konzert anschließend mit den besten Wünschen für das Geburtstagskind veröffentlicht: "Wir wünschen seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales, heute alles Gute zum Geburtstag!", schrieb der offizielle Account der Westminster Abbey.

Ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk, selbst für einen Royal. Doch nach über vier Jahrzehnten kann Prinz William offenbar auf mehrere besondere Präsente zurückblicken, die alles andere als normal waren. Der ehemalige königliche Koch, Darren McGrady, erzählte gegenüber dem Magazin "Hello!" eine lustige Anekdote aus Prinz Williams Teenagerzeit. Die verstorbene Mutter des Thronfolgers, Prinzessin Diana, soll bis zu ihrem Tod 1997 öfters zu Scherzen aufgelegt gewesen sein. So auch zu Williams 13. Geburtstag.

Prinz William hatte eine sehr individuelle Torte zum 13. Geburtstag

McGrady erzählte dem Magazin von einem ungewöhnlichen Erlebnis, als er an diesem Tag bei der Arbeit, der königlichen Küche, ankam. Als er wie jeden Tag den Kühlschrank öffnete, fand er eine absonderliche Torte vor: "Ich kam an diesem Morgen zur Arbeit, ging zum Kühlschrank, öffnete die Tür und wurde mit den größten Brüsten konfrontiert, die ich je in meinem Leben gesehen hatte", so der Koch. William soll bei der Übergabe knallrot angelaufen sein. Offenbar liebte es Diana laut dem Koch, den ein oder anderen schmutzigen Witz zu machen.

Als Prinz William 30 Jahre alt wurde, bekam er von der Queen die Nutznießung für ein Cottage in Sandringham geschenkt, das sage und schreibe um die 900.000 Euro wert sein soll. Der Besitz bleibt jedoch in der Hand der englischen Krone. Das Haus ist heutzutage der Zweitwohnsitz der in Windsor lebenden fünfköpfigen Familie. Ebenfalls zum 30. Geburtstag schenkte Prinzessin Kate ihrem Mann ein Porträt im Wert von 25.000 Pfund.

Zu seinem 32. Geburtstag soll Prinz William nichts Geringeres als einen knapp 14 Millionen Pfund teuren Helikopter geschenkt bekommen haben. Hinter dieser großzügigen Geste steckte wieder seine Großmutter, Queen Elizabeth II.. Der Helikopter, mit dem Namen "Heirforce One", sollte den frisch gebackenen Eltern damals ermöglichen, schneller von Termin zu Termin und nach Hause zu ihrem kleinen Prinz George zu kommen.

Zum 40. Geburtstag gabs das letzte Geschenk der Queen, bevor sie im September 2022 verstarb. Prinz William und Kate erhielten laut des Onlineportals "Express" die Erlaubnis, in einer royalen Residenz eine große Party zu schmeißen.

