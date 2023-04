von Luisa Schwebel In seiner Autobiografie schildert Prinz Harry seinen Bruder William als aufbrausenden und cholerischen Thronfolger. Dieses Bild scheint ein neues Buch über die Royals jetzt zu bestätigen.

Bereits seit seiner Kindheit gilt Prinz Harry als Hitzkopf der Familie. Eine Charaktereigenschaft, die er von seiner Mutter, Prinzessin Diana, geerbt haben soll. Doch seit einiger Zeit wird deutlich, dass auch sein Bruder William eine aufbrausende Persönlichkeit hat.

Royal-Buch: Prinz William soll "jähzornig" sein

In seinem neuen Buch "Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed" zeichnet Royal-Autor Robert Jobson laut "Page Six" ein ähnliches Bild von Thronfolger William. Und er bezieht sich auf die Aussagen anonymer Palastmitarbeiter, wenn er andeutet, dass die Brüder ihre cholerische Art auch von König Charles III. geerbt haben, nicht nur von Diana.

"Er kann schwierig sein", so ein Palastinsider über Prinz William. "Er ist ein ehrgeiziger Mensch, und das kann ihn ungeduldig machen", so Jobsons Quelle. "Das kann William jähzornig machen, wenn er mit Charles zu tun hat. Der Boss (Charles) ist auch jähzornig, aber das geht nicht immer so weiter. Er kann frustriert sein und aufbrausen, und dann ist es im Handumdrehen vergessen. Bei William ist es selten vergessen."

Prinz Harry zeichnete ein ähnliches Bild

Ein nachtragender, jähzorniger Thronfolger – ganz ähnlich beschreibt Prinz Harry seinen Bruder in seiner Autobiografie "Spare". Er erinnert sich darin an einen Streit der Brüder, nachdem Prinz William ihn auf die unschönen Presseberichte über Herzogin Meghan ansprach. Harry beschreibt, wie sein Bruder ausgerastet sein soll, woraufhin er ihm ein Glas Wasser gab.

70. Thronjubiläum Von der Hochzeit bis zur Pandemie: Die wichtigsten Momente im Leben der Queen 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Er war die Liebe ihres Lebens. Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth Philip Mountbatten in der Westminster Abbey in London. Im jungen Alter von 13 Jahren hatte sich die Prinzessin in den in Griechenland geborenen Soldaten verliebt. Sie schrieben einander Briefe. 1946 verlobten sie sich heimlich mit dem Einverständnis von ihrem Vater, König George VI. Der König verlangte allerdings, mit der offiziellen Verlobung bis nach Elizabeths 21. Geburtstag zu warten. Erst am 9. Juli 1947 wurde die Verlobung verkündet. Mehr

"Willy, ich kann nicht mit dir reden, wenn du so bist", soll er gesagt haben und schildert dann, was als nächstes passiert sein soll: "Er stellte das Wasser ab, beschimpfte mich weiter und ging dann auf mich los. Es ging alles so schnell. So schnell. Er packte mich am Kragen, riss an meiner Halskette und stieß mich zu Boden. Ich landete auf dem Hundenapf, der unter meinem Rücken zerbrach, und die Stücke schnitten in mich ein. Ich lag einen Moment lang benommen da, dann stand ich auf und sagte ihm, er solle verschwinden."

Nach seinen Schilderungen in "Spare" soll das Tischtuch zwischen den Brüdern endgültig zerschnitten sein. Und es wirkt, als habe Prinz Harry bei seinem Vater eine Chance auf Versöhnung. Laut britischen Medien soll allerdings vor allem William noch immer stinksauer sein.

Quelle: "Page Six"

+++ Lesen Sie auch +++

24 Stunden nach der Klage gegen ihn: Fergie und Prinz Andrew treffen bei der Queen ein

Indirekte Drohung? Dieser Satz von Meghan Markle lässt die Briten aufhorchen

Mit diesem pathetischen Kitsch verspielen Harry und Meghan Sympathien