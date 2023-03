von Luisa Schwebel An der polnisch-ukrainischen Grenze hat Prinz William den dortigen Truppen einen Besuch abgestattet. Und obwohl die Stippvisite ohne viel Brimborium vonstatten ging, nutzt die russische Regierung sie jetzt für ihre Propaganda-Zwecke.

Prinz William war genau wie sein Bruder Harry Teil der britischen Armee. Auch er fühlt sich als Ex-Soldat den Truppen verbunden. Vermutlich einer der Gründe, warum er jüngst die Soldaten an der polnisch-ukrainischen Grenze besuchte. "Im Gedenken an alle, die ihr Leben verloren haben, und zum Dank an alle, die in der ganzen Welt ihren Dienst getan haben und weiterhin tun", schrieb der Kensington Palast zu einem Foto des Prinz von Wales am Grab des unbekannten Soldaten.

Prinz William an der ukrainischen Grenze

Der Royal selbst erklärte: "[Ich bin] nach Polen gereist, um britische und polnische Truppen zu treffen und mich über ihre außergewöhnliche Arbeit zur Unterstützung der Ukraine zu informieren."

An der russischen Regierung ist der Besuch des Royals nicht vorbei gegangen. Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa nutzte die Gelegenheit, um die Propaganda des eigenen Landes voranzutreiben. Sie teilte einen Online-Bericht, in dem stand, William habe Polen besucht, "um den britischen und polnischen Truppen zu danken, die am Krieg in der Ukraine beteiligt sind". Das "zerstreue alle Zweifel, falls es welche gibt, ob Großbritannien und Polen involvierte Parteien sind", so Sacharowa. Russland inszeniert sich seit Beginn ihres Angriffskrieges gegen die Ukraine als Opfer der Nato-Staaten. Teil der Propaganda ist es, zu betonen, dass nicht Russland der Aggressor ist, sondern die Ukraine und der Westen.

Russische Außenamtssprecherin macht sich über ihn lustig

Doch nicht nur für die Propaganda musste der Prince of Wales herhalten. Sacharowa machte sich außerdem über ihn lustig. Sie bezeichnete ihn als "Sohn von Charles". "Ich frage mich, ob William Charles-ovich Munition mit abgereichertem Uran für seine Truppen mitgebracht hat", schimpfte sie.

William selbst ließ sich davon offenbar wenig beunruhigen. "Dank der Großzügigkeit der polnischen Bevölkerung haben die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, eine Unterkunft gefunden", schrieb er auf Instagram.

