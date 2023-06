Prinz William, seine Frau Kate und die drei gemeinsamen Kinder auf dem Balkon des Buckingham Palastes anlässlich der "Trooping the Colour"-Parade

In Großbritannien wird am Sonntag der Vatertag gefeiert. Von Prinz William gab es für die Royal-Fans eine besondere Überraschung.

Prinz William feiert Vatertag. In Großbritannien wird dieser am heutigen Sonntag begangen. Aus diesem Anlass veröffentlichte der Palast zwei neue Fotos: Darauf ist der britische Thronfolger mit seinen drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu sehen. Die gesamte Familie ist in Blautönen gekleidet. Prinz Louis trägt einen blauen Pullover über einem karierten Hemd, George ein blaukariertes Hemd, Charlotte ein blaues Kleid mit Blümchenmuster und Strickweste darüber, William ein hellblaues Hemd.

Auf einem Schnappschuss lächelt Prinz William in die Kamera und legt seine Arme um Prinz George und Prinzessin Charlotte, die rechts und links an seiner Seite sitzen und zu ihrem Vater aufblicken. Währenddessen steht Prinz Louis hinter William, schlingt seine Arme um seinen Vater und grinst breit.

Erinnerung an Queen Elizabeth II.

Medienberichten zufolge erinnert die Familie des Thronfolgers mit dem Bild auch an Williams verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. Die Royals sitzen demnach für das Foto auf einer Bank, die der Queen 2016 zum 90. Geburtstag geschenkt wurde.

Die Aufnahmen von William und seinen Kindern entstanden bereits vor einigen Monaten. Gemacht wurden sie von Millie Pilkington auf dem royalen Anwesen in Windsor. Die Fotografin schoss in diesem Jahr auch die offiziellen Bilder zu den Geburtstagen von Prinz Louis und Prinzessin Charlotte. Auf Instagram bedankte sich Pilkington für das Vertrauen und sagte, sie fühle sich geehrt, dass Prinz William sie für die Vatertags-Porträts ausgewählt habe.

Williams Ehefrau, Prinzessin Kate, ist auf den Fotos nicht zu sehen. Die Fans der Royals konnten aber am Samstag einen Blick auf die gesamte Familie werfen. Bei der Militärparade "Trooping The Colour" zu Ehren von Williams Vater, König Charles III., waren William und Kate mit ihren Kindern anwesend und winkten anschließend zusammen mit anderen hochrangigen Royals vom Balkon des Buckingham Palastes.