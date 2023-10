Prinz William setzt sich gegen Herzogin Kate durch, was Georges Zukunft betrifft

von Christina Klein Prinz William und Prinzessin Kate besuchten bereits im Juni das Eton College, auf das ihr Sohn George bald gehen könnte. Doch hinter den Kulissen scheint es heftige Diskussionen über die Zukunft des jüngsten Thronfolgers gegeben zu haben.

Eine fast ganz normale Familie, nur mit blauem Blut, scheinen der Prinz und die Prinzessin von Wales mit ihren drei Kindern zu sein – und da kracht es eben auch mal. Aktuelles Streitthema der Eltern soll die Zukunft ihres ältesten Sohnes Prinz George sein. Wird er auf ein Internat gehen wie seine Vorfahren oder nicht?

Prinz William besuchte im Alter von 13 Jahren das Eton College und verließ dafür sein Elternhaus. Das Eton College ist eine weiterführende Schule für Jungen in der englischen Grafschaft Berkshire, in der auch der Ort Windsor liegt, der neue Wohnort seiner Familie. Am Eton College gehen etwa 1300 Jungen im Alter von 13 bis 18 Jahren zur Schule.

Prinz William und Harry trafen es noch recht gut mit ihrem Besuch des Eton Colleges. Ihr Vater, König Charles III., hatte einst auf Wunsch seines Vaters Prinz Philip das als streng bekannte Internat Gordonstoun besuchen müssen. Weit weg von zu Hause musste er im Alter von 13 Jahren an die Nordküste Schottlands ziehen, das Eton College war Prinz Philip zu nah an der Heimat. Es ist bekannt, dass König Charles sich unwohl fühlte an der Privatschule, woraufhin Prinz William und Prinz Harry diese nicht besuchen mussten.

Der dritte in der Thronfolge, Prinz George, wird offenbar in die Fußstapfen seines Vaters und Onkels treten und das Eton College besuchen. Seine Mutter, Herzogin Kate, soll sich Williams Vorstellungen nach monatelanger Diskussion nun gebeugt haben, das berichtet das britische Magazin "Express" und beruft sich auf eine Quelle aus dem Umfeld der Familie von Wales.

Prinz William möchte, dass George den Traditionen folgt

Der Insider sagte: "Kate war lange nicht damit einverstanden, ihn wegzuschicken, obwohl es Tradition ist. Kate ist der Meinung, dass es all ihren Bemühungen, die Monarchie zu modernisieren, zuwiderläuft, ihn in eine so spießige Institution der Oberschicht zu schicken. Aber sie wird es tun." Sie soll gesagt haben, dass sie "George schrecklich vermissen werde". Doch weiter sagt die Quelle auch: "Sie und William haben jahrelang darüber gestritten, aber er hat schließlich gewonnen." Es heißt, dass Herzogin Kate über diese Entscheidung "untröstlich" sei.

Das Eton College kostet rund 15.432 Pfund pro Semester. Jedoch öffnet nicht allein das Geld die Türen zu der elitären Jungsschule. Das britische Portal "Mirror" schreibt: "Es gibt eine Aufnahmeprüfung mit einem anspruchsvollen 150-minütigen Test zum verbalen und geistigen Ausdruck, bei dem die Kandidaten in der Regel eine Punktzahl von 125 oder mehr benötigen, um berücksichtigt zu werden."

Ein wenig Zeit, sich emotional auf die neue familiäre Situation einzustellen, wird die Familie vermutlich noch haben. Prinz George ist im Sommer zehn Jahre alt geworden, normalerweise gingen seine königlichen Vorfahren ab dem Lebensalter von 13 Jahren auf die weiterführenden Internate.

Quellen: "Express", "Mirror", "Metro"

