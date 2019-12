Pünktlich zum Fest der Liebe bedanken sich die Royals in einer ganz besonderen TV-Sendung bei freiwilligen Helfern und Mitarbeitern von Wohltätigkeitsorganisationen, die während der Adventszeit oder über Weihnachten hart arbeiten. Die britische Kochbuchautorin und TV-Köchin Mary Berry (84) wird in der Sendung "A Berry Royal Christmas..." einige ihrer liebsten Weihnachtsrezepte kochen. Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) sollen ihr dabei zur Hand gehen.

Das wird alles gezeigt

In der Sendung, die am 16. Dezember bei "BBC One" ausgestrahlt wird, werden die Royals und die Köchin auch zusammen mit einigen Gästen wie der Autorin und Moderatorin Nadiya Hussain (34) eine Weihnachtsfeier schmeißen, um sich bei den Helfern zu bedanken. William und Kate werden zusammen mit Berry zudem einige Organisationen besuchen, die sie für sehr unterstützenswert halten.

Zusammen mit Prinz William soll sie unter anderem bei "The Passage" vorbeischauen. Die Organisation hat sich bereits für mehr als 130.000 Menschen ohne Obdach oder zureichende Wohnbedingungen eingesetzt. Mit Herzogin Kate geht es derweil zu "At the Brink", einer Bar, in der kein Alkohol ausgeschenkt wird. "Action on Addiction" möchte damit einen sicheren Platz für Menschen mit Suchtproblemen bieten.