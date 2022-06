Prinz William ist am 21. Juni 40 Jahre alt geworden und zu einem runden Geburtstag gehört eben auch eine große Feier. Die Veranstalterin soll keine Geringere als seine Großmutter, die Queen sein.

Seine Ehefrau Kate ist ein halbes Jahr älter als der Thronfolger und schon im Januar 40 Jahre alt geworden, Ende Juni zieht Prinz William nun nach. Es wurde im Januar nicht bekannt, dass Kate diese Zahl auch groß gefeiert habe. Nur von einer kleinen Zusammenkunft in Norfolk war damals die Rede. Auch Prinz William soll seinen Ehrentag selbst im kleinen Kreis in ihrem bisherigen Wohnsitz, dem Kensington-Palast feiern. Dies könnte einen bestimmten Grund haben.

Laut der britische Newsseite "The Mirror" soll es im Sommer eine große Sause zu Ehren beider Neu-Vierziger geben. Noch steht jedoch nicht fest, ob der Austragungsort Schloss Windsor oder der Landsitz der Queen in Sandringham sein wird. Im Herbst wollen Kate und William Berichten zufolge nach Windsor ziehen. Die Queen möchte dem Paar für ihre Feierlichkeiten eine dieser Locations zur Verfügung stellen. Ob die Königliche Hoheit selbst an der Party teilnehmen wird, soll sie, laut einer königlichen Quelle, von ihrem Gesundheitszustand am Tag des Festes abhängig machen.

In den vergangenen Monaten musste Queen Elizabeth II. des Öfteren Termine wegen Mobilitätseinschränkungen absagen. Es wird aber mit einer Teilnahme von Prinz Charles und Herzogin Camilla gerechnet. Wer noch zur großen Feier eingeladen sein wird, ist bisher nicht bekannt und auch nicht, ob sein Bruder Prinz Harry und Familie aus Amerika anreisen wird. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich, da das Verhältnis der Brüder sehr angeschlagen sein soll.

Obwohl Prinz Charles wahrscheinlich auch im kleinen Kreis an der Geburtstagsfeier teilnehmen wird, gratulierte er seinem erstgeborenen Sohn bei Twitter mit einer emotionalen Bild-Collage, mit ausgewählten Fotos aus Prinz Williams Leben.

Keine Flaggen-Ehrung mehr für Prinz William

In Zukunft soll es eine Änderung der Regierung zu royalen Geburtstagen geben. Prinz Charles und die Queen sollen künftig die einzigen Familienmitglieder sein, die zu Ehren ihres Geburtstags mit einer gehissten Union Jack Flagge am Regierungsgebäude bedacht werden. Diese Änderung ist neu und königliche Quellen spekulieren, dass sie in Kraft trat, um "abgesetzte" Royals wie Prinz Andrew nicht zu verärgern. Bis jetzt wurde neben der Queen und Charles diese Ehre auch William, Kate, Anne, Edward, Camilla und Sophie zuteil.

Quellen: Mirror, The Sun, Daily Mail