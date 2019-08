Sommerabschluss mit der ganzen Familie: Prinz William (37) flog mit Herzogin Kate (37) und den drei Kindern Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) nach Schottland, um dort Queen Elizabeth II. (93) im Balmoral Castle zu besuchen. Dabei nahmen sie am Donnerstagmorgen keinen Privatjet, sondern einen Flug mit der britischen Billig-Airline "FlyBe" - zur Überraschung der anderen Fluggäste. Mit dabei war auch das Kindermädchen der Cambridge-Familie, Maria Borrallo.

Laut der "Daily Mail" habe ein anwesender Passagier erzählt, dass niemand gewusst habe, dass die royale Familie an Bord wäre. "Die Familie saß ganz vorne. Ich fliege diese Route sehr oft und habe nichts geahnt. Niemand wusste, dass sie auf dem Flug waren." Die britische Zeitung veröffentlichte auch Fotos, auf denen man sieht, wie Prinz William und Herzogin Kate mit den Kindern über das Rollfeld laufen. George und Charlotte helfen ihrem Vater dabei, das Gepäck zu tragen, während Kate mit dem kleinen Louis auf dem Arm und dem Kindermädchen hinterherläuft.

Prinz Harry (34), Herzogin Meghan (38) und ihr Sohn Archie (drei Monate) werden erst im nächsten Monat den Trip nach Schottland unternehmen, wie "The Sun" erfahren haben will. Die Flugreisen der Sussex-Familie standen in den letzten Wochen in der Kritik - von den britischen Medien und einigen Social-Media-Nutzern war der Familie Heuchelei vorgeworfen worden, weil sie viermal mit einem Privatjet unterwegs war und sich gleichzeitig für den Klimaschutz einsetzen will. Sir Elton John (72), Ellen DeGeneres (61) und Pink (39) nahmen das royale Paar daraufhin in Schutz. Die Stars zeigten sich erschüttert über die harsche Kritik.