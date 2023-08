von Christina Klein Normalerweise wahren die Royals stets die Fassung und lassen sich wenig Emotionen entlocken. Doch Prinz William und Herzogin Kate können auch anders - bei TikTok geht ein Clip viral, der zeigt, wie sie über einen Harry-Witz lachen.

Bei TikTok tauchte in den vergangenen Tagen ein Video des britischen Thronfolgers, Prinz William, und seiner Frau Herzogin Kate auf, dass das Netz begeistert. Am 12. August lud der Account princessmiddleton_ ein Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hoch, das in kurzer Zeit knapp 900.000 Aufrufe generierte sowie knapp 80.000 Likes.

Auf dem Video ist zuerst die Schauspielerin Margot Robbie zu sehen, die am Podium der BAFTA Awards einen Preis entgegennimmt. Das Video stammt aus dem Jahr 2020, nur einen Monat, nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Austritt aus dem britischen Königshaus bekannt gegeben hatten. Der darin enthaltene Witz ist aber auch noch heute aktuell.

Im Publikum der British Academy Film Awards sitzen nämlich Prinz William und Kate.

Margot Robbie gewann zwar selbst nicht den Preis, nahm ihn aber für ihren Kollegen Brad Pitt entgegen. Dieser erhielt die Auszeichnung für seine Rolle als eine Rolle als Cliff Booth in Quentin Tarantinos Film "Once Upon a Time in Hollywood". Die Auszeichnung als bester Nebendarsteller konnte er leider nicht selbst entgegennehmen und ließ sich daher von seiner Kollegin Robbie vertreten.

Als Vertretung Pitts trug Robbie nun seine Rede vor, die ihr der Schauspieler mitgegeben hatte. "Er sagt, dass er ihn Harry nennen wird", trägt die Schauspielerin vor, während sie den BAFTA-Award in die Höhe hält und auf ihren Spickzettel schaut. Und nun kommst: "Weil er wirklich begeistert ist, ihn zu sich in die Staaten zu bringen", ergänzt Robbie lachend: "Seine Worte, nicht meine".

Einen Monat nachdem Meghan ihren "Harry" Richtung Amerikaner verschifft hat. Die Kamera schwenkt ins Publikum, lautes Gelächter bricht aus und alle klatschen. Auch Prinz William und Herzogin Kate können sich ein herzhaftes Lachen nicht verkneifen. Kate dreht sich zu ihrem Mann, als würde sie ihr breites Lachen kurzzeitig verstecken wollen. Ihr Bruder beziehungsweise Schwager, Prinz Harry, zog nach seinem Austritt aus dem Königshaus umgehend in die USA. Kate schien nicht sehr betrübt darüber gewesen zu sein.

Quellen: TikTok, Newsweek

+++ Lesen Sie auch +++

Prinz Harry und Herzogin Meghan kauften ein Horror-Haus

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollten auf Schloss Windsor wohnen

Ex-Bodyguard von Prinz Philip: "Prinz Harry hat ein schlechtes Benehmen"