Boston-Besuch "Yes She Can": Herzogin Kate verzaubert die USA

Prinz William und Herzogin Kate besuchen Boston. Bevor sie am Freitag ein Teil der Earthshot Awards werden, erkunden sie Boston. Schon am ersten Tag präsentierte die Prinzessin von Wales gleich zwei atemberaubende Looks und zeigte Amerika, was royaler Glamour ist.

Hallo Amerika! Hier kommen die britischen Thronfolger und bringen königlichen Glanz und Glamour nach Übersee. Der erste Tag des Boston-Besuchs von Prinz William und Herzogin Kate überzeugte vor allem durch die tollen Outfits der Prinzessin.

