von Luisa Schwebel Herzogin Kate und Prinz William wollen weg aus London und näher zur Queen ziehen. Das hat familiäre Gründe, ist aber auch ein Zeichen an die Steuerzahlenden.

Weg aus London, raus aufs Land. Für Herzogin Kate und Prinz William steht eine große Veränderung an. Das Paar will seinen Wohnsitz im Kensington Palast in London verlassen und in die Grafschaft Berkshire ziehen. Das berichten britische Medien.

Herzogin Kate und Prinz William: Umzug aufs Land

Ausgesucht hätten sie sich das Adelaide Cottage, von dem man fußläufig zum Schloss Windsor gelangen kann. "Die Königin braucht mehr Menschen wie William um sich herum. Sie ist sehr oft allein, abgesehen vom Personal, und wird sich freuen, dass William, Kate und ihre drei Urenkel nur zehn Minuten entfernt sind. Die Familie war sehr eingeschränkt in dem, was sie während der Woche im Kensington Palace tun konnte", erklärt Royal-Autorin Ingrid Seward der "Daily Mail".

Das neue Anwesen verfügt über vier Schlafzimmer und bietet nur Platz für William, Kate und die drei Kinder, nicht aber für Angestellte. Doch nicht nur die Nähe zur Queen dürfte für die Nummer 2 der Thronfolge und seine Familie von Bedeutung gewesen sein.

Was hinter der Entscheidung steckt

Der Umzug kann auch als klares Signal an die Steuerzahlenden interpretiert werden. Denn er zeigt auf, was William und Kate immer wichtiger zu sein scheint: Bescheidenheit an den Tag zu legen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. "Sie wollten auf keinen Fall etwas zu Auffälliges oder etwas, das renoviert werden muss oder zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen erfordert, um dem Steuerzahler nicht zur Last zu fallen", erklärt ein Insider in der britischen Zeitung "The Sun".

In einer Zeit, in der auch für die Bürger in Großbritannien alles teurer wird – von Benzinpreisen bis hin zu Lebensmitteln – wäre eine zu Extravaganzen neigende Königsfamilie ein Schlag ins Gesicht. Und natürlich verleitet der Umzug des Paares die Öffentlichkeit zu einem Vergleich: Denn es ist nicht lange her, da renovierten Prinz Harry und Herzogin Meghan das Frogmore Cottage in Windsor, nicht unweit vom Adelaide Cottage, für umgerechnet rund drei Millionen Euro. Bei vielen Bürgern kam das nicht gut an und wurde nach und nach zum PR-Desaster für die Sussexes.

Kate und William dürfen sich solch schlechte Presse nicht erlauben. Besonders William muss als Thronfolger dafür sorgen, dass die Monarchie Unterstützung findet, die Königsfamilie vom Volk gemocht wird. Und so ist der Umzug nicht nur eine Entscheidung für mehr Ruhe und familiären Zusammenhalt – sondern vor allem ein Zeichen an die Untergebenen: Seht her, wir brauchen nicht viel, wir wollen nur dienen.

