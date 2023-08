Im Gegensatz zu Prinz William hat Königin Letizia die Reise nach Australien auf sich genommen, um Spaniens Nationalmannschaft im WM-Finale anzufeuern.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss das WM-Finale in Sydney ohne royale Unterstützung bestreiten: Der englische Thronfolger Prinz William wohnt dem Spiel der Lionesses nicht bei. Die spanische Königin Letizia hingegen hat die lange Reise nach Australien auf sich genommen, um ihre Mannschaft anzufeuern.

Darum schwänzt Prinz William das WM-Finale

Der Ehemann von Prinzessin Kate bleibt dem Sport-Großereignis fern, da er einen Langstreckenflug vermeiden wolle. William, der sich stark für den Kampf gegen den Klimawandel engagiert, möchte laut Informationen der BBC eine solch lange Reise für einen letztlich nur kurzen Aufenthalt in "Down Under" vermeiden. Das erste WM-Finale der englischen Frauenfußball-Nationalmannschaft wird er sich stattdessen in seinem heimischen Kensington Palast im TV anschauen.

Königin Letizia von Spanien ist beim WM-Finale indes zugegen. Letizia gilt als große Unterstützerin der Mannschaft. Vor Turnierbeginn besuchte sie die Spielerinnen in ihrem Trainingszentrum. Ihre ältere Tochter, die Thronfolgerin Prinzessin Leonor von Spanien wird die lange Reise nach Australien jedoch nicht mit antreten. Die 17-Jährige begann in dieser Woche ihre Ausbildung an der spanischen Militärakademie. Auch König Felipe VI. bleibt dem Match aufgrund anderer Verpflichtungen fern.

"Was für eine phänomenale Leistung"

Nach dem 3:1-Sieg der Engländerinnen im Halbfinale gegen Gastgeber Australien hatte Prinz William noch auf X (ehemals Twitter) seine Begeisterung zum Ausdruck gebracht. "Was für eine phänomenale Leistung der Löwinnen - auf ins Finale", twitterte William nach dem überzeugenden Sieg der Mannschaft.

Beide Teams stehen zum ersten Mal in einem WM-Finale. Für England wäre es erst der zweite WM-Triumph überhaupt - nach dem 4:2-Sieg gegen die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 1966. Beim damaligen Finale in Wembley war Queen Elizabeth II. (1926-2022) anwesend und überreichte Kapitän Bobby Moore (1941-1993) den WM-Pokal.