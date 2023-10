Zu Verleihung des von ihm initiierten Eartshot Prize wird Prinz Willaim im November nach Singapur reisen – mit dem Flugzeug. Nicht jedem gefällt das.

Silvester 2019 rief Prinz William einen neuen Preis ins Leben, der besondere Beiträge zum Umweltschutz auszeichnen möchte: den Earthshot Prize. Das Thema habe eine lange Tradition in seiner Familie, sagte der Thronfolger, und verwies auf seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip sowie seinen Vater, König Charles III.

2021 wurde der Preis direkt vor Williams Haustür vergeben, im Alexandra Palast in London. Doch schon ein Jahr später mussten der Prinz und seine Frau Kate einige tausend Flugmeilen zurücklegen, um der Umweltzeremonie beizuwohnen: Die Verleihung fand in Boston statt. Das Ehepaar nutzte die weite Reise immerhin für repräsentative Termine. Unter anderem traf man den US-Präsidenten Joe Biden und besuchte ein Spiel der Boston Celtics.

Prinz William besteigt den Flieger

In diesem Jahr wird der Earthshot Prize in Singapur verliehen, und selbstverständlich lässt es sich der Royal auch diesmal nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein. Vom 5. bis 7. November wird Prinz William deswegen in das ostasiatische Land fliegen – diesmal ohne seine Ehefrau. Dafür werden zahlreiche Prominente die weite Reise antreten – darunter die US-Schauspielerinnen Cate Blanchett und Lana Condor.

Dass zahlreiche Menschen für ihre Anwesenheit bei dem Umwelt-Event tausende Meilen mit dem Flugzeug zurücklegen müssen – das ist nicht ganz unproblematisch. So hieß es bereits im Vorfeld, dass sowohl Prinz William als auch andere prominente Gäste nicht mit dem Privatjet anreisen, sondern einen Linienflug nehmen – um CO2-Emissionen zu reduzieren.

Doch das genügt vielen Menschen nicht. Im Netz wird das Verhalten heftig kritisiert. Unter einem Post des Royal-Korrespondenten Cameron Walker auf X (vormals Twitter) hinterfragten viele User das Reiseverhalten von Prinz William und der anderen Stars. "The Earthshot Prize klingt wie ein gewaltiges Umwelt-Desaster. Verlassen sie je das Flugzeug?", fragt eine Nutzerin mit Blick auf die fliegenden Promis. Ein anderer Nutzer fragt in Bezug auf William: "Wie oft hat er versprochen, Emissionen zu kürzen?"

Bei aller berechtigten Kritik: Der Earthshot Prize ist mit einer Million britischer Pfund dotiert. Pro Jahr werden also in den fünf Kategorien fünf Millionen Pfund ausgeschüttet – Geld, das für wichtige Umweltprojekte investiert werden kann. Zudem ist er auf zehn Jahre angelegt, es werden also in dieser Dekade insgesamt 50 Millionen Pfund bereitgestellt. Ein Beitrag, der sicher schwerer wiegt als ein paar reisende Promis.

Quelle: Cameron Walter auf X