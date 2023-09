von Christina Klein Jedes Mal, wenn Prinz Harry europäischen Boden betritt, munkelt man, ob es endlich eine Versöhnung im britischen Königshaus geben wird. Eine Expertin sagt nun, dass es unwahrscheinlich ist, dass er sich jemals mit Prinz William und Kate aussprechen wird.

Die Mauern zwischen Prinz William und seinem kleinen Bruder Harry scheinen unüberwindbar. Das bestätigte nun auch Jennie Bond, die ehemalige königliche BBC-Korrespondentin, gegenüber dem "OK! Magazine". Sie sagte, dass Prinz William und seine Frau Kate sich gegenüber der Möglichkeit auf Versöhnung "verschlossen" haben.

Vor allem Herzogin Kate sehe keinerlei Chance mehr, dass sich das Verhältnis zu ihrem Schwager Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan jemals wieder normalisieren könne. Durch die Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" sowie die Memoiren des Prinzen "Spare" sei zu dem bereits zerrütteten Verhältnis der Ehepaare noch eine tiefe Kränkung gekommen.

Prinz Harry und Meghan lästerten das ein oder andere Mal über das britische Königshaus. Meghan versuchte in der Dokumentation auch Kate schlecht dastehen zu lassen, indem sie von einer Situation vor ihrer Hochzeit sprach. Angeblich ging es um einen Streit zwischen der zukünftigen Braut und ihrer Schwägerin bezüglich der Blumenmädchenkleider, von denen auch Prinzessin Charlotte, die Tochter von Kate, eines tragen sollte.

In den Medien war die Rede von einem Streit, der Kate 2018 zum Weinen gebracht haben soll. Doch Prinz Harry und Meghan griffen das Thema erneut in der 2022 erschienen Dokumentation und in dem 2023 rausgekommen Buch auf. Prinz Harry beschrieb in seinem Buch, dass es umgekehrt gewesen sein soll, dass Kate Meghan Stress gemacht haben soll wegen der Blumenmädchenkleider, bis diese weinend auf dem Boden lag.

Prinz William soll sehr hitzköpfig sein, was seinen Bruder betrifft

Die BBC-Expertin behauptete, dass Vorfälle und öffentliche Äußerungen dieser Art Herzogin Kate den Rest gegeben haben. Bond sagt: "Catherine wurde durch die Dinge, die Harry und Meghan gesagt haben, verletzt und beleidigt, aber sie und William sind ein sehr starkes Team, und ich vermute, dass sie gemeinsam zu dem Schluss gekommen sind, dass der Streit mit Harry nicht gelöst werden kann."

Noch bei der Beerdigung von Prinz Philip im April 2021, sollen Prinz William und Kate versucht haben, den anderen beiden eine Hand zu reichen, um den Konflikt der beiden Paare beizulegen. Dabei soll es aber erneut zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein.

Zwar soll Herzogin Kate sehr verletzt sein, doch auch Prinz William sei sehr emotional bei dem Thema. Bond sagte, dass William wie sein Vater ziemlich hitzköpfig sein kann, aber Catherine ist geschickt darin, ihn zu beruhigen. William und Kate sollen "einander eine große Unterstützung" sein. Ihre Ehe soll auf einer "dauerhaften Freundschaft" basieren, so die königliche Expertin.

Quellen: Daily Mail, OK! Magazine, Gala

