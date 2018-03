Prinzessin Adrienne von Schweden wird am 8. Juni in der Drottningholmer Schlosskirche getauft. Das gab der schwedische Königshof am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Wie es darin weiter heißt, wird Erzbischöfin Antje Jackelén die Zeremonie durchführen. Im Anschluss an die Aufnahme des kleinen Mädchens in die Christengemeinde lädt die Königsfamilie die Taufgesellschaft zu einem Empfang und Mittagessen im Schloss ein.

Prinzessin Adrienne Josephine Alice kam als drittes Kind von Prinzessin Madeleine (35) und Christopher O'Neill (43) am 9. März 2018 in Stockholm zur Welt.

Das Besondere an ihrem Tauftermin ist, dass ihre Eltern genau an diesem Tag auch ihren fünften Hochzeitstag feiern werden. Das Paar gab sich am 8. Juni 2013 in Stockholm das Jawort. Das erste Kind der beiden, Prinzessin Leonore (4), wurde ebenfalls an einem 8. Juni getauft, Brüderchen Prinz Nicolas (2) am 11. Oktober 2015.