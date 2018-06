Schwedens jüngste Prinzessin ist getauft. Am Freitag wurde die kleine Adrienne in der königlichen Kapelle von Schloss Drottningholm in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Die Zeremonie begann um 12 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst fand im Schloss ein großer Empfang zu Ehren der jüngsten Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O'Neill (43) statt. Adrienne Josephine Alice hatte am 9. März 2018 das Licht der Welt erblickt.

Mama Madeleine erschien zu den Feierlichkeiten in einem weißen Kleid mit sommerlichem Blumen- und Schmetterlingsmuster und einem auffallenden Blumenkranz in den Haaren. Sichtlich stolz hielt sie ihre Tochter im weißen Taufgewand im Arm. Auch Adriennes ältere Geschwister, Prinzessin Leonore (4) und Prinz Nicolas (2) durften selbstverständlich mit in die Kirche.

Nur Prinzessin Estelle fehlte

Ebenfalls im Kleid mit Blumenprint präsentierte sich Madeleines ältere Schwester Kronprinzessin Victoria (40). Sie war gemeinsam mit Ehemann Prinz Daniel (44) und Söhnchen Oscar (2) gekommen. Einzig Prinzessin Estelle (6) wurde vermisst. Der schwedischen Zeitung "Expressen" zufolge war sie überraschend krank geworden und konnte nicht an der Taufe ihrer Cousine teilnehmen.

Floralen Print fand man auch auf dem Kleid von Prinzessin Sofia (33), der Frau von Madeleines älterem Bruder Carl Philip (39). Die beiden Söhne des Paares, Prinz Alexander (2) und Prinz Gabriel (9 Monate), trugen beide blau. Natürlich durften auch die stolzen Großeltern auf der Taufe nicht fehlen. Immerhin ist Adrienne bereits das 7. Enkelkind für König Carl XVI. Gustaf (72) und Königin Silvia (74) von Schweden.

Sechs Taufpaten für Adrienne

Insgesamt sechs Taufpaten haben Prinzessin Madeleine und ihr Mann für die kleine Adrienne ausgesucht: Anouska d'Abo (Nichte von Chris O'Neill), Coralie Charriol Paul (eine Freundin der Familie), Nader Panahpour (ein Freund von O'Neill aus Kindertagen), Freiherr Gustav Thott (ein Freund des Paares), Charlotte Kreuger Cederlund (gute Freundin von Madeleine) und Natalie Werner (langjährige Freundin Madeleines).