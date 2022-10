Kronprinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria von Oranien, Prinzessin der Niederlande, ist am 7. Dezember 2003 als älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Maxima in Den Haag zur Welt gekommen.

Schon früh wurde die kleine Kronprinzessin an die Rolle herangeführt, dass sie eines Tages Königin der Niederlande werden würde. Zum 18. Geburtstag im Dezember 2021 wurde vom Königshof ein traditionelles Buch veröffentlicht, das private Details über die Königstochter preisgibt. Ein Zitat aus diesem Buch lautet: "Ich stehe im Dienste meines Landes. Ich gebe mein Leben für die Niederlande."

Kolumne Auf dem Königsweg Das Leben der Prinzessin Amalia von Oranien: böse Kommentare, die Thronfolge und Wirbel um eine Party

Das Buch, das die Kronprinzessin zusammen mit der Autorin Claudia de Breij schrieb, beschreibt Amalia als Perfektionistin, eine Eigenschaft, die sie von ihrer Großmutter Prinzessin Beatrix geerbt haben soll. Doch der Perfektionismus soll die Prinzessin laut Breji auch erschöpfen: "Weil Amalia ihrer Mutter nach immer anderen gegenüber sehr aufmerksam ist und alles richtig machen möchte, wird sie schnell müde."

Kronprinzessin Amalia redet offen über mentale Gesundheit

Amalia wurde von ihren Eltern sehr offen erzogen, gerade auch, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht. So suchte die 18-Jährige schon als Kind ab und an einen Psychologen auf und vertritt bis heute die Einstellung: "Ich glaube nicht, dass es ein Tabu ist, sich Hilfe zu holen. Ich habe kein Problem damit, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Manchmal wird mir das alles zu viel, Schule, Freunde, und dann rede ich mit jemandem."

Im Sommer 2022 begann Amalia ein Politik- und Wirtschaftsstudium an der Universität Amsterdam, zog von Zuhause aus in eine Wohngemeinschaft in der Hauptstadt. Doch schon nach wenigen Wochen musste die Kronprinzessin nun in den Palast zurückziehen aufgrund von Sicherheitsbedenken des Palastes. Es heißt, dass Amalia derzeit im Visier einer kriminellen Organisation stehe.

