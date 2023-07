Fleißig, zurückhaltend in der Öffentlichkeit, dem Dienst für die Krone verpflichtet wie ihre Eltern – so tickt Prinzessin Anne. Seit der Thronbesteigung ihres Bruders Charles ist die 72-Jährige eine beständige Stütze für ihn. Doch ganz wie ihr Vater, Prinz Philip, macht Anne kein großes Aufheben um sich. Trotzdem taucht die Princess Royal, so ihr offizieller Titel als Tochter der verstorbenen Monarchin, immer wieder mal in den Schlagzeilen auf – wegen ihrer Kleidung.

Im Schatten der jüngeren Windsor-Damen ist Prinzessin Anne zur Recycling-Queen in Sachen Mode geworden. Immer wieder zeigt sie sich in Kleidern, Jacken und Kostümen, die sie schon vor 20, 30 oder gar über 40 Jahren getragen hat. Dass die Teile möglicherweise nicht mehr den aktuellen Fashion-Trends entsprechen, macht der pragmatischen Anne offenkundig gar nichts aus. König Charles wird seiner Schwester danken, dass für ihre Garderobe nicht viel Geld ausgegeben werden muss.