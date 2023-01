Mit einem breiten Lächeln nimmt Kronprinzessin Victoria die Glückwünsche der angereisten Zaungäste an. Es ist Tradition, dass die Familie zu ihrem Jubeltag auf die Ostseeinsel Öland reist und den Tag dort gemeinsam verbringt. Morgens wird sie von ihren Kindern und ihrem Ehemann mit Frühstück überrascht. Nachmittags folgt das Bad in der Menge, denn zum Geburtstag dürfen einige Menschen in den Garten von Schloss Solliden kommen, um ihrer künftigen Königin zu gratulieren. König Carl Gustaf stimmt ein Geburtstagslied an und alle singen mit. Victoria bedankt sich und geht dann zu den Leuten, um Geschenke entgegenzunehmen und sich mit ihnen zu unterhalten. Aufgrund von Corona fällt das aus, was aber die gute Stimmung offenbar nicht trübt.

