Prinzessin Charlotte (3) feiert am heutigen Mittwoch ihren dritten Geburtstag. Und wie jedes Jahr warten die Royal-Fans sehnlichst auf ein neues Foto, das Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) auf den Social-Media-Seiten des Kensington Palasts verbreiten. Bisher hatten diese an den Geburtstagen von Prinz George (4) und Charlotte stets für Nachschub an Schnappschüssen aus dem Königshaus gesorgt.

Im vergangenen Jahr war Prinzessin Charlotte auf ihrem Geburtstags-Foto zu sehen, wie sie an der frischen Luft spielt. Sie trug dabei eine gelbe Strickjacke, die mit blauen Schafen verziert war. Ihre kinnlangen Haare wurden von einer Spange zurückgehalten. Kate selbst hatte das Bild gemacht, sie und William seien erfreut, es mit der Öffentlichkeit zu teilen, hieß es damals.

Gibt es bald ein Bild mit allen drei Geschwistern?

In diesem Jahr sieht es bisher allerdings nicht danach aus, als gebe es ein aktuelles Bild von Charlotte zum Geburtstag. Vielleicht hielten es William und Kate für ausreichend, dass Charlotte vergangene Woche in der Öffentlichkeit auftrat, als sie ihren neugeborenen Bruder Prinz Louis im Krankenhaus besuchte? Zum Geburtstag der nun dreijährigen Prinzessin postete der Kensington Palast zusammen mit Glückwünschen ein Bild, das die Fans bereits kennen. In roten Mantel und roten Schuhen sitzt die kleine Prinzessin auf einer Treppe. Die Aufnahme stammt aus dem Januar und zeigt Charlotte an ihrem ersten Kindergarten-Tag.

Vermutlich wird es aber bald ein neues Bild von Prinz George und Prinzessin Charlotte geben, auf dem diese zusammen mit ihrem kleinen Bruder zu sehen sind. Nachdem Charlotte auf die Welt gekommen war, posteten William und Kate ebenfalls Fotos, auf denen George seine kleine Schwester im Arm hat.