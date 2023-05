2. Mai 2023

Papas kleines Mädchen: Prinzessin Charlotte feiert ihren achten Geburtstag – und sieht auf neuem Foto aus wie William

Dieses Lächeln steckt an! Prinzessin Charlotte strahlt auf ihrem Geburtstagsbild über das ganze Gesicht. Heute feiert sie ihren achten Geburtstag und wurde – wie es mittlerweile Tradition ist – zu diesem Anlass von Mama Kate fotografiert. Während die langen braunen Haare sehr an die Prinzessin von Wales erinnern, ist es gerade das breite Lachen und die blitzenden Augen, die an Prinz William erinnern. In vier Tagen wird Charlotte ihren nächsten großen Auftritt haben: bei der Krönung ihres Opas Charles. Mehr