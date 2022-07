Es war das Interview, das die royale Geschichte nachhaltig verändern sollte. Jetzt hat sich der britische Sender BBC für den Umgang mit der verstorbenen Prinzessin Diana entschuldigt.

Prinzessin Diana sitzt vor einem Kamin, den Blick gesenkt, nur ab und zu guckt sie mit den Augen von unten hoch zu ihrem Gegenüber. Sie wirkt schüchtern, zurückhaltend, und doch lässt die Noch-Ehefrau von Prinz Charles eine Bombe platzen: Ihr Ehemann hat sie betrogen.

Prinzessin Diana: BBC entschuldigt sich für Interview

Das BBC-"Panorama"-Interview von Journalist Martin Bashir und Lady Di von 1995 ist in die royale und in die Medien-Geschichte eingegangen. Jetzt hat sich die BBC offiziell bei Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry entschuldigt. "Nach der Veröffentlichung des Dyson-Berichts im vergangenen Jahr haben wir mit denjenigen zusammengearbeitet, die unter den betrügerischen Taktiken der BBC im Zusammenhang mit dem Interview mit Diana, Prinzessin von Wales, für die Sendung Panorama im Jahr 1995 gelitten haben", heißt es in einem Statement des Senders.

Untersuchungen zufolge soll Bashir gefälschte Kontoauszüge vorgelegt haben. Diese zeigten angeblich, dass Palastmitarbeiter im Umfeld Dianas geheime Zahlungen erhielten. Offenbar wurde dadurch Misstrauen bei Diana gegenüber ihren Angestellten gesät.

Die BBC hat sich dazu bereiterklärt, Prinz Williams und Prinz Harrys früherer Nanny, Tiggy Legge-Bourke (jetzt Alexandra Pettifer), Schadensersatz zu zahlen, weil Bashir Unwahrheiten über sie verlautbaren lassen hatte. "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich öffentlich bei ihr, dem Prinzen von Wales und den Herzögen von Cambridge und Sussex für die Art und Weise zu entschuldigen, in der Prinzessin Diana getäuscht wurde, und für die Auswirkungen, die dies auf ihr aller Leben hatte", so CEO Tim Davie.

Martin Bashir hatte Prinzessin getäuscht

Davie betont auch die Verantwortung des Senders – nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft. Die BBC habe es versäumt, "wie der Herzog von Cambridge selbst sagte, (...) die schwierigen Fragen zu stellen. Hätten wir unsere Arbeit richtig gemacht, hätte Prinzessin Diana zu Lebzeiten die Wahrheit erfahren. Wir haben sie, die königliche Familie und unsere Zuschauer im Stich gelassen. Jetzt, da wir wissen, auf welch schockierende Weise das Interview zustande gekommen ist, habe ich beschlossen, dass die BBC die Sendung nie wieder zeigen wird; auch werden wir sie weder ganz noch teilweise an andere Sender lizenzieren", so der Verantwortliche.

ARD zeigt Doku "Unsere Mutter Diana" "Sie war die beste Mutter der Welt, sie hat uns mit Liebe umschlungen" 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Prinzessin Diana Die Söhne William (hinten) und Harry waren ihr größtes Glück: Prinzessin Diana, deren Todestag sich am 31. August zum 20. Mal jährt, war eine hingebungsvolle Mutter. Auf dem Foto aus den Achtzigern ist auch Dianas Verlobungsring an der linken Hand zu sehen. Den erbte Prinz William nach ihrem Tod und steckte ihn später seiner heutigen Frau, Herzogin Kate, an den Finger. In der ARD wird nun die Dokumentation "Unsere Mutter Diana – Ihr Leben und ihr Vermächtnis" ausgestrahlt. Darin gedenken die Prinzen William und Harry auf sehr persönliche Weise ihrer verstorbenen Mutter und zeigen bisher unveröffentlichte Fotos der Familie. Mehr

Bei dem BBC-Interview mit Prinzessin Diana sahen im November 1995 schätzungsweise 22,8 Millionen Menschen zu, wie die damalige Noch-Ehefrau des britischen Thronfolgers über ihre Eheprobleme und ihre Essstörungen sprach. Sie gestand eine außereheliche Affäre mit James Hewitt. Als Bashir Diana fragte, ob Camilla (Charles' heutige Ehefrau) ein "Faktor" für das Scheitern der Ehe gewesen sei, antwortete diese mit dem inzwischen berühmten Satz: "Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded." ("Nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt.")

Quelle: BBC

+++ Lesen Sie auch +++

Prinzessin Dianas Tod: BBC-Journalist musste Aussagen der Pariser Polizei "entschlüsseln"

Ein Schritt, der alles veränderte: Was Prinzessin Dianas Privatsekretär über ihr Skandalinterview verrät