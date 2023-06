Er gehörte zu den bekanntesten Kleidungsstücken von Prinzessin Diana: ein roter Pullover mit dutzenden weißen und einem schwarzen Schaf. Bei einer Auktion kommt das Designerteil in Kürze unter den Hammer.

Ob "Revenge Dress", "Travolta Kleid" oder "Lady Dior"-Tasche: Viele von Prinzessin Dianas Kleidungsstücken und Accessoires haben Modegeschichte geschrieben. Eines dieser legendären Teile ist auch der roter Pullover der Marke Warm & Wonderful. Das besondere ist sein Motiv: Neben dutzenden weißen Schafen findet sich ein schwarzes Tier. Über dessen Bedeutung wurde viel spekuliert: Wollte Diana damit einen Hinweis geben, wie unglücklich sie in der Royal Family war? Sah sie sich selbst als schwarzes Schaf der Familie?

Diana trug das Modell erstmals im Juni 1981, als sie ein Poloturnier von Charles in Windsor besuchte. Der damalige Prinz von Wales und Diana hatten sich vier Monate zuvor verlobt. Die Hochzeit des Paares fand im Juli 1981 statt, nur wenige Wochen nach Dianas Auftritt im Schafspullover.

Sotheby's versteigert Prinzessin Dianas Schafspullover

Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's hat nun bekanntgegeben, dass Dianas berühmter Pullover in Kürze versteigert werden soll. Auf dem Instagram-Kanal des Auktionshauses mischt sich neben Begeisterung auch Kritik. Viele User finden, das Kleidungsstück solle lieber an Dianas Söhne William und Harry gehen statt unter den Hammer zu kommen. Andere fordern eine Aufbewahrung im Museum oder zumindest eine Versteigerung für wohltätige Zwecke.

Dass die Auktion überhaupt möglich ist, verdankt Sotheby's einem Zufall. Gegründet wurde die Marke Warm & Wonderful 1979 von den beiden Designerinnen Sally Muir und Joanna Osborne. Als die im Frühjahr dieses Jahres auf der Suche nach alten Schnittmustern den Dachboden durchstöberten, stießen sie auf eine kleine Schachtel. Darin befand sich neben einer alten Baumwollbettdecke ein roter Schafspullover. Sorgfältige Prüfungen ergaben, dass es sich um das Original-Modell von Prinzessin Diana aus dem Jahr 1981 handelte. Die Überraschung war perfekt.

Kurz nach ihrem Auftritt beim Poloturnier hatte Prinzessin Diana den Pullover an einem Ärmel beschädigt. Das Kleidungsstück wurde damals von ihrem Privatsekretär an die Designerinnen geschickt mit der Bitte um Reparatur oder Ersatz. Tatsächlich erhielt die Prinzessin ein neues Modell – sie trug es 1983 erneut beim Poloturnier in Windsor.

Der Original-Pullover geriet in Vergessenheit und lagerte über 40 Jahre auf einem Dachboden. Ab dem 31. August läuft die Auktion bei Sotheby's. Erwartet werden Gebote zwischen 50.000 bis 80.000 Dollar.

Quelle: Sotheby's