von Cornelia Fuchs In den Tagen nach dem Tod der Prinzessin der Herzen, war die königliche Familie angeschlagen, ja, die Queen selber sah sich harscher Kritik ausgesetzt. Es war der Anfang einer neuen Medienstrategie für das britische Königshaus. Die war extrem erfolgreich – bis neue Prinzessinnen auftauchten.

Die Rufe nach der Königin waren in den Tagen nach dem Unfalltod Lady Dianas immer lauter geworden. Wo ist die Queen?, fragten die Trauernden vor dem Kensington-Palast in den Spätsommertagen des Jahres 1997. Warum weht die Flagge über dem Buckingham-Palast nicht auf halbmast? Was ist das überhaupt für eine kaltherzige, furchtbare Familie?

Dann trat die Queen im Fernsehen auf, am Abend vor der Beerdigung von Lady Di.