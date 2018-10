Nach der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) nähert sich die zweite royale Hochzeit des Jahres. Prinzessin Eugenie (28) wird Jack Brooksbank (32) am 12. Oktober das Jawort geben. Während die Braut bisher keine Details über ihr Kleid verraten hat, gibt es bereits einiges Wissenswertes über das große Fest...

Warum wird so groß gefeiert?

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie von York - so der vollständige Titel - ist die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) und die zweite Tochter von Prinz Andrew (58) und Sarah Ferguson (58). Eugenies Eltern ließen sich 1996 scheiden. Die 28-Jährige steht auf Rang neun in der Thronfolge, direkt hinter ihrer Schwester Beatrice (30). Ihren Titel behält sie nach der Hochzeit. Eugenie studierte Englisch und Kunstgeschichte an der Newcastle University und leitet eine Galerie für zeitgenössische Kunst in London.

Wer ist Eugenies Verlobter?

Jack Brooksbank, der aus einer wohlhabenden Familie stammt, ist laut britischen Medienberichten ein ehemaliger Manager des Nachtclubs Mahiki. Inzwischen hat er sein eigenes Unternehmen und ist Markenbotschafter für George Clooneys "Casamigos"-Tequila. Brooksbank und Eugenie sollen sich vor acht Jahren beim Skifahren in den Schweizer Alpen getroffen haben. Die Queen gab dem Paar angeblich bereits vor zwei Jahren ihren Segen. Vielleicht verleiht die Monarchin dem 32-Jährigen im Zuge der Hochzeit sogar den Titel eines Grafen. Im Januar hatte Brooksbank in Nicaragua um die Hand von Eugenie angehalten. Die beiden leben zusammen in einem Apartment im Kensington Palast.

Wo findet die Hochzeit statt?

Genau wie Meghan und Harry heiraten Eugenie und Jack in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Am Nachmittag wird die Queen einen Empfang für ihre Enkelin, ihren dann frischangetrauten Ehemann und deren Gäste auf Schloss Windsor geben. Kritik gab es bereits im Vorfeld daran, dass die Steuerzahler zwar nicht für die Hochzeitsfeier, aber für die Sicherheitsmaßnahmen in Windsor aufkommen müssen.

Wer steht auf der Gästeliste?

Auf das Gelände des Schlosses wurden wie bei Prinz Harrys Hochzeit 1200 Gäste aus dem Volk eingeladen, beispielsweise Mitglieder von Wohltätigkeitsorganisationen. In der Kapelle werden etwa 800 Gäste anwesend sein, darunter sicher einige berühmte Gesichter. Zu Eugenies Freunden zählen angeblich unter anderem Sängerin Ellie Goulding (31), Sänger James Blunt (44), das Schauspielerehepaar Mila Kunis (35) und Ashton Kutcher (40) oder Model Cara Delevingne (26). Es gibt auch Gerüchte, wonach George (57) und Amal Clooney (40) erneut auf eine royale Hochzeit kommen. Sie waren bereits bei Prinz Harrys Trauung anwesend. Model Cindy Crawford (52), Schauspieler Eddie Redmayne (36) und Musiker Robbie Williams (44) könnten ebenfalls auf der Gästeliste stehen, wie "The Telegraph" mutmaßt.

Mit dabei sind ganz sicher fast alle hochrangigen Mitglieder der Königsfamilie: Neben Eugenies Eltern und ihrer Schwester Beatrice, die ihre Trauzeugin ist, wird die Queen erwartet, ebenso wie Eugenies Onkel Prinz Charles (69). Dessen Frau Camilla (71) wird jedoch angeblich nicht an der Hochzeit teilnehmen, weil sie an diesem Termin bereits zuvor einem Grundschulfest in Schottland zugesagt haben soll. Laut "Telegraph" wird der 97-jährige Prinz Philip zudem erst kurzfristig entscheiden, ob er sich gut genug fühlt, um zu dem Fest zu gehen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen als Gäste nach Schloss Windsor zurückkehren. Entzückendes familiäres Highlight werden aber vermutlich die Kinder von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) werden, Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3). Zusammen mit Robbie Williams' ältester Tochter Theodora "Teddy" Rose Williams (6) werden sie angeblich als Blumenkinder fungieren.

Wer singt für Eugenie und ihren Mann?

Der weltberühmte Sänger Andrea Bocelli (60) soll während des Gottesdienstes zwei Musikstücke vortragen, heißt es. Auch Musiker des Royal Philharmonic Orchestra werden offenbar bei der Zeremonie spielen.