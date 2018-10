Am heutigen Freitag heiratet Prinzessin Eugenie (28) ihren Verlobten Jack Brooksbank (32) in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. Zur zweiten royalen Hochzeit dieses Jahr sind neben Mitgliedern der britischen Königsfamilie natürlich auch wieder jede Menge Promis geladen. So erschien Supermodel Naomi Campbell (48) in einem eleganten schwarz-weißen Kleid mit Federn am Rocksaum und dazu passendem Fascinator. Sänger Robbie Williams (44, "Angels") kam Hand in Hand mit Ehefrau Ayda Field (39) und deren Mutter Gwen. Ayda Field hatte sich für ein elegantes silbernes Ensemble entschieden.

Schauspielerin Demi Moore (55, "Die Akte Jane") mischte sich in einem weinroten Kleid unter die Hochzeitsgäste. Schauspielkollegin Liv Tyler (41, "Der Herr der Ringe: Die Gefährten") kam klassisch in Schwarz. Ebenfalls vor Ort sind Bob Geldofs Tochter, Model Pixie Geldof (28), Sängerin Ellie Goulding (31), Sänger James Blunt (44) sowie die Model-Schwestern Poppy (32) und Cara (26) Delevingne. Cara überraschte in einem Frack samt Hut.

Die Ex-Freundinnen von Prinz Harry (34), Chelsy Davy (32) und Cressida Bonas (29) sind ebenfalls bei der Trauung anwesend.