Prinzessin Eugenie gewährt ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihr Leben mit Sohn August – und spricht darüber, wie schützenswert die Erde ist.

Prinzessin Eugenie hat bei Instagram mehrere Bilder veröffentlicht. "Es ist 'Tag der Erde' und heute dreht sich alles darum, unseren Planeten zu feiern und Menschen, die erstaunliche Dinge tun, um ihn zu schützen", schreibt sie in dem Posting und beschreibt anschließend die Hintergründe zu den einzelnen Aufnahmen.

"Foto 1: August und seine Cousine Sienna gehen gerne in den Londoner Zoo. Er ist Teil der Zoological Society of London, einer globalen Wohltätigkeitsorganisation für den Schutz von Wildtieren. Mit jedem Besuch unterstützt du ihre Arbeit." Auf dem süßen Foto bewundern die beiden Kinder Pinguine im Wasser. Des Weiteren ist auf zwei Fotos Sohn August in einer immersiven Ausstellung, die zum Schutz des Planeten inspirieren soll, zu sehen. Einen letzten Schnappschuss, auf dem der Kleine mit Vater Jack Brooksbank im Grünen zu sehen ist, kommentiert Prinzessin Eugenie schlicht mit: "Weil ich sie liebe und sie die Natur lieben."

Prinzessin Eugenie bekommt im Sommer zweites Baby

Anfang des Jahres verkündete die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson mit einem süßen Schnappschuss bei Instagram ihre zweite Schwangerschaft. Dieser zeigt sie im Abendlicht auf einer Pferdekoppel. Vor ihr steht ihr Sohn August, der seine Mama mit beiden Armen umfasst und ihr ein Küsschen auf den Bauch drückt.

"Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass unsere Familie diesen Sommer Zuwachs bekommen wird", schrieb Prinzessin Eugenie dazu. Am britischen Muttertag (19. März) schrieb sie zu einem weiteren Mutter-Sohn-Bild: "Ich liebe es, deine Mama zu sein! Alles Gute zum Muttertag!"

Seit dem 9. Februar 2021 sind Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank Eltern von Sohn August Philip Hawke Brooksbank. Das Paar ist seit dem 12. Oktober 2018 verheiratet. Acht Jahre zuvor hatten sich die beiden im Skiurlaub in der Schweiz kennengelernt.