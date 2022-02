10. Februar 2022

"We love you": Prinzessin Eugenie gratuliert ihrem Baby zum ersten Geburtstag

Vor einem Jahr kam August Philip Hawke auf die Welt. Nun haben die Eltern den ersten Geburtstag des kleinen Jungen gefeiert, der in der britischen Thronfolge die Nummer 13 ist. Auf Instagram postete Prinzessin Eugenie am späten Mittwochabend ein Foto, das sie und Ehemann Jack Brooksbank zusammen mit dem Kleinen vor schneebedeckten Bergen zeigt. "Du bist so eine besondere Seele, die jeden Raum mit ihrem Lächeln erhellt", schrieb die stolze Mutter. "Du hast uns sehr stolz gemacht. Wir lieben dich!" Prinzessin Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson und damit die Nummer zwölf in der britischen Thronfolge.

