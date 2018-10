Vor den Augen zahlreicher prominenter Gäste schreitet Prinzessin Eugenie zum Altar. Stolz führt sie ihr Vater Prinz Andrew. Eugenie ist die Nummer neun der britischen Thronfolge. Das Kleid, designt von Peter Pilotto and Christopher De Vos, ist ein Traum. Endlich! Jack Brooskbank empfängt die Liebes seines Lebens am Altar. Dann ist es soweit: Der wohl emotionalste Moment der Trauung. Das Brautpaar tauscht das Eheversprechen aus. Neun Minuten nach dem Beginn des Gottesdienst sagt auch Prinzessin Eugenie "Ja". Dann tauschen die beiden ihr Ehe-Gelübde aus. "Ich, Eugenie Victoria Helena, nehme dich, Jack Christopher Stempel, als meinen Ehegatten, dich zu haben und zu halten von diesem Tag an, in besseren und schlechteren Zeiten, in ärmeren und reicheren Zeiten, in Krankheit und in Gesundheit. Ich liebe und schätze dich, bis der Tod uns scheidet, gemäß Gottes heiligem Gesetz; und dazu gebe ich dir meine Treue." Der Ehering von Prinzessin Eugenie stammt, wie die ihrer royalen Vorgängerinnen, aus walisischem Gold. Er ist ein Geschenk der Queen.