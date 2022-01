Welch ein aufregendes Jahr für Prinzessin Eugenie von York! Im Februar wurde die Tochter von Prinz Andrew das erste Mal Mutter, im November wurde ihr kleiner August im Beisein von Queen Elizabeth getauft. Jetzt teilte sie ein bislang ungesehenes Foto von der Zeremonie.

Wie so viele es in den vergangenen Tagen getan haben, hat auch Prinzessin Eugenie von York das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Auf Instagram teilte sie zehn Fotos aus den vergangenen zwölf Monaten und schrieb dazu: "Ein frohes neues Jahr für alle, auf Wiedersehen 2021. Ein Jahr, das uns mit unserem Jungen gesegnet und unsere Familie hat wachsen sehen, aber auch ein Jahr, das uns ein paar unserer größten und hellsten Lichter genommen hat. Für immer in unseren Herzen."

In den Schnappschüssen finden sich viele von der Prinzessin, Ehemann Jack Brooksbank und dem gemeinsamen Sohn August. Der Kleine kam am 9. Februar auf die Welt. Unter den Bildern befinden sich auch eins von der Queen mit dem verstorbenen Prinz Philip und eins von Jack mit seinem verstorbenen Vater. George Brooksbank starb Mitte November – eine Woche vor der Taufe seines Enkels.

Prinzessin Eugenie von York: gemeinsame Taufe mit Cousine Zara Tindall

Am 21. November versammelte sich ein überschaubarer Kreis – nach Corona-Regeln – in der All Saints Chapel von Schloss Windsor. An diesem Tag wurde allerdings nicht nur August Brooksbank getauft, sondern auch sein Cousin Lucas Tindall. Der Junge ist das dritte Kind von Eugenies – und Prinz Harrys und Prinz Williams – Cousine Zara Tindall. Im Hintergrund von Eugenies Schnappschuss ist die Blondine mit ihrem Baby-Sohn zu sehen.

Was das Bild ebenfalls belegt, ist, welches Baby die Ehre hatte, das berühmte und traditionsreiche Taufkleid der Windsors zu tragen: Es war August. Das Honiton-Taufkleid wurde von Queen Victoria angefordert und zuletzt von Lady Louise, Tochter von Prinz Edward und Gräfin Sophie, bei ihrer Taufe 2004 getragen. Seither kursiert eine Replik, in der neben den Kindern von Prinz William und Herzogin Kate nun auch der zweitjüngste Urenkel von Queen Elizabeth steckte.