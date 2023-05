5. Mai 2023

Prinzessin Kate begrüßt wartende Royal-Fans – ein Eyecatcher sind jedoch ihre Schuhe

Seit Tagen bereiten sich die leidenschaftlichsten Royal-Fans auf den Tag der Tage in diesem Jahr vor: die Krönung von Charles III. Zahlreiche Menschen campen bereits auf der Mall, der Straße, die zum Buckingham Palast führt. Und am Freitag bekamen sie die Überraschung ihres Lebens. Denn auf einmal standen Charles, Prinz William und Prinzessin Kate vor ihnen. Dabei dürften Modekenner besonders bei Kates Schuhwerk genauer hingesehen haben: Denn die Prinzessin von Wales trug Aquazzura-Heels, genau genommen die Lieblingsmarke ihrer Schwägerin Herzogin Meghan. Meghan trug die schwarzen Pumps mit kleinen Schleifchen an der Hacke (ca. 675 Euro) bei ihrem ersten Solo-Auftritt als Royal 2018. Mehr