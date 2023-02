Ungewohnt neckisch: Prinzessin Kate fasst Prinz William an den Hintern

von Gerrit-Freya Klebe Es war nur eine kleine Bewegung, doch sorgt sie nun für große Aufmerksamkeit: Bei den britischen Film-Awards fasste Kate ihrem William an den Hintern.

Eigentlich geht es bei den BAFTAS, den britischen Film-Awards, um Filme. Die besten Schauspieler und die besten Streifen des vergangenen Jahres werden ausgezeichnet. Doch Prinzessin Kate und Prinz William haben ihnen etwas die Show gestohlen: Mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich zogen sie nun im Nachhinein alle Aufmerksamkeit auf sich.

In einem kurzen Video der "Vogue" auf Instagram ist zu sehen, wie Kate ihrem William einen kurzen, liebevollen Klaps auf den Po gibt. Das geschah so schnell und unauffällig, dass es den meisten Anwesenden vor Ort nicht einmal aufgefallen sein dürfte. Doch dank des Videos ging dieser kurze Moment nun viral. Für das Prinzenpaar von Wales ist die sehr vertraute Neckerei ein ungewöhnliches Zeichen von Zuneigung. Normalerweise halten die beiden nicht einmal Händchen in der Öffentlichkeit, geschweige denn dass sie liebevollere Gesten zeigen.

In dem Clip ist auch Kates Outfit zu sehen: Sie trug bei der Verleihung ein weißes, bodenlanges One-Shoulder-Kleid, das sie bereits 2019 bei den BAFTAs präsentiert. Die kleine Schleppe, die neu an das Dress genäht wurde, ließ das Ganze edel wirken, doch die langen, schwarzen Handschuhe und die Statement-Ohrringe verhinderten, dass es zu sehr nach Hochzeits-Outfit aussah. Auch William stylte seinen dunklen Samt-Anzug klassisch mit hellem Einsteck-Tuch und Fliege.

