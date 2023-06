von Laura Schäfer Sind das Bilder von 2022? Nein, Prinzessin Kate trägt bei einem aktuellen Termin nur exakt dasselbe Outfit wie vor einem Jahr.

Die Fashion-Momente von Prinzessin Kate sind in jüngster Zeit nicht nur bejubelt worden. Bei ihrem Besuch anlässlich der Eröffnung eines neuen Hilfszentrums für Frauen in Southampton griff die 41-Jährige zu einem altbewährten Look. Und die Windsor-Lady scheint von dem Style aus dem vergangenen Jahr so überzeugt zu sein, dass sie ihn von Kopf bis Fuß kopierte.

Am 10. Juli 2022 tauchte Kate beim Halbfinale des Männerturniers in Wimbledon in einer Kombination aus Pünktchen-Kleid und weiß-schwarzen Pumps auf. Ihre Haare flossen in sanften Wellen über ihren Rücken. Einschließlich der Frisur sehen wir knapp ein Jahr später denselben Look noch einmal. Das einzig neue sind die Ohrringe. Anstelle des Saphir-Schmuckstücke trägt Kate heute welche mit Perlen.

Prinzessin Kates Look ist von Alessandra Rich. Das Pünktchen-Kleid kostet knapp 1800 Euro und die Schuhe rund 865 Euro. © Daniel Leal / Getty Images

Ein Gutes hat die Copy-Kate allerdings: Die Kosten für den gesamten Look in Höhe von mehr als 3.500 Euro sind durch das wiederholte Tragen erträglicher.

Künftige Königin Prinzessin Kate und der ganz große Glamour – ihre schönsten Ballkleider 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Wir erinnern uns an das traumhafte Brautkleid, in dem Kate Middleton am 29. April 2011 die Westminster Abbey in London betrat und als Herzogin von Cambridge herauskam. Doch der weiße Prinzessinnentraum aus Spitze und Seide war nicht das einzige prachtvolle Kleid, das die Braut an diesem Tag trug. Für den Empfang von Queen Elizabeth II. im Buckingham Palace zog sich Kate um und glänzte danach in einem Seidentraum mit Herzausschnitt und Kristallgürtel. Dieses Kleid hatte wie auch schon das Brautkleid aus der Kirche Sarah Burton, Kreativdirektorin des Labels Alexander McQueen, in Abstimmung mit der Braut entworfen. Mehr

Prinzessin Kate liebt Tennis und zeigte sich vor Kurzem im knappen Tennis-Rock

Kurz bevor das traditionsreiche Tennis-Turnier in der kommenden Woche in Wimbledon beginnen, ist die Prinzessin von Wales in Vorfreude. Dies stellte die dreifache Mutter jüngst bei einem spaßigen Match gegen Tennis-Legende Roger Federer unter Beweis. Einen Punkt konnte Kate sogar gegen den Profi machen.

Es ist schon lange bekannt, dass Kate eine Vorliebe für Tennis hat, regelmäßig trainiert und auch ihren Kindern die Sportart näher bringt. Passend dazu ist sie Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs, der ab dem 3. Juli die Damen- und Herren-Turniere in Wimbledon ausrichtet. Spätestens dort wird man die Prinzessin wieder auf den Zuschauerrängen sehen können. Möglicherweise ja mit einem neuen Look.