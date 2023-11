Prinzessin Kate soll "Angst vor mehr als grinsenden Fototerminen" haben

von Christina Klein Prinzessin Kate erscheint stets makellos bei den zahlreichen offiziellen Terminen und fast immer hat sie ein Lächeln auf den Lippen. Ein Verhaltensmuster, dass bei dem Royal-Experten Omid Scobie nun für heftige Kritik sorgt.

Das neue Buch des Royal-Experten Omid Scobie gibt Einblicke in das Leben des britischen Königshauses und auch mit Kritik scheint der Autor sich nicht zurückzuhalten. In einem Interview mit der "Sunday Times" wurde er sehr deutlich, was seine Haltung zu Prinzessin Kate angeht. Scobie gilt als enger Vertrauter von Prinz Harry und Herzogin Meghan – auch wenn diese behaupten, dass sie bei dem in der kommenden Woche erscheinenden Buch des Autors ihre Finger nicht im Spiel hatten.

Prinzessin Kate gilt als pflichtbewusst und anständig, doch Scobie behauptet, dass es fast egal ist, was die Frau von Prinz William tut, sie würde sowieso immer Lob kassieren: "Die kleinen Dinge, die wir bei der Prinzessin von Wales sehen, würden vielleicht nicht bemerkt werden, wenn sie von einem anderen Mitglied der königlichen Familie stammen würden, aber bei Kate ist es 'Wow'!", so der Autor. Er behauptet, dass ein Freund der Familie gesagt habe, die königliche Familie sei wütend über den Hype um die Prinzessin und würde dies als schrecklich ungerecht empfinden.

Prinzessin Kates Erfolge sollen überbewertet sein

Andere Quellen sagen jedoch, dass die Prinzessin intelligent, fleißig und leidenschaftlich für die von ihr vertretenen Anliegen in den vergangenen Jahren gekämpft habe. Das mache sie in der Öffentlichkeit beliebt. Doch auch hierfür findet Scobie klare Worte und sagt, dass die Öffentlichkeit Kate massiv infantilisieren würde, sodass die Messlatte recht niedrig sei.

In dem Interview zu seinem am 28. November erscheinenden Buch "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" heißt es, dass das Buch Kate als eine Frau darstellt, "...die vor mehr als nur grinsenden Fototerminen Angst hat."

Doch nicht nur Prinzessin Kate bekommt in dem neuen Buch ihr Fett weg, auch ihr Schwiegervater König Charles III. wird als "schlechter Vater" und "hinterhältig" betitelt. Über Prinz William behauptet der Autor indes, dass dieser mit Palast-Mitarbeitern unter einer Decke stecke und sich fortwährend schmutzige Tricks und Intrigen ausdenken würde, vorzugsweise gegen Prinz Harry gerichtet, so Scobie.

Quellen: Sunday Times, Daily Mail

+++ Lesen Sie auch +++

Herzogin Kate spricht über postnatale Depressionen

Prinz Charles und Prinz William werfen Harry "Überempfindlichkeit" vor

Prinz Harry erwartet eine Entschuldigung vom Königshaus