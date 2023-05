von Luisa Schwebel Als eines der Gesichter der zukünftigen Monarchie trägt Prinzessin Kate viel Verantwortung. Im Buckingham Palast befürchtet man dabei allerdings, dass sie König Charles III. überschatten könnte.

Auf den Schultern von Prinzessin Kate und Prinz William liegt sehr viel Verantwortung. Sie sind die Gesichter der zukünftigen Monarchie, müssen das latent angestaubte Gebilde Königshaus nach und nach verjüngen und weiterhin die Menschen begeistern. Besonders Kate scheint in den vergangenen Monaten in diese Rolle hineingewachsen zu sein. Wo auch immer sie auftaucht, löst sie Begeisterung bei den Fans aus – ob jung oder alt.

Am vergangenen Montag besuchte sie die Chelsea Flower Show in London und verbrachte dort Zeit mit Grundschulkindern. Die Begeisterung bei den Schaulustigen war riesig, die Prinzessin in ihrem rosafarbenen Sommerkleid zu Gesicht zu bekommen. Worüber danach niemand mehr sprach: König Charles III. und seine Ehefrau, Königin Camilla, hatten am selben Tag ebenfalls die Chelsea Flower Show besucht.

Prinzessin Kate strahlt schlichtweg heller als der Monarch – und das könnte zum Problem werden. Denn es ist in der Vergangenheit schon einmal vorgekommen, dass ein jüngeres Mitglied der Royal Family Charles in den Schatten stellte: seine erste Ehefrau, Prinzessin Diana.

Prinzessin Kate überstrahlt König Charles III.

Charles soll damals wahnsinnig eifersüchtig gewesen sein, als er merkte, dass seine junge Frau für mehr Wirbel sorgte als er. Bei ihrer ersten gemeinsamen Tour nach Wales gab der junge Charles damals sogar zu, dass die Massen nicht für ihn gekommen seien, sondern für die Frau an seiner Seite. "Wir wollen Prinzessin Di", skandierten die Menschen damals am Straßenrand. "Da ist die Person, die ihr unbedingt sehen wollt", sagte Charles schnippisch zu einigen Schaulustigen. Es sollte zu einem der Problemthemen ihrer Ehe werden. Denn Charles sollte bis zum Ende der Ehe – und darüberhinaus – nicht aus ihrem großen Schatten herauskriechen. Diana blieb bis zuletzt der Star der Royal Family.

Dass Kates Auftritt bei der Chelsea Flower Show nun genauso von dem seinen ablenkte, wie es schon zu Dianas Zeiten der Fall war, dürfte Charles übel aufstoßen. Auch Prinz Harry offenbarte in seiner Autobiografie kürzlich, dass sein Vater eifersüchtig auf die Liebe war, die Royal-Fans den jungen Familienmitgliedern schenkten. "Pa und Camilla mochten es nicht, dass Willy und Kate die Aufmerksamkeit von ihnen oder ihren Anliegen ablenkten. Sie schimpften Willy schon oft deswegen aus", schrieb Harry in seinem Buch.

Prinz Harry beschreibt Eifersucht in seinem Buch

Er erinnerte sich außerdem an den Tag, als Prinzessin Kate einen Tennisklub in Großbritannien besuchte. Am selben Tag traten auch Charles und Camilla bei einer Veranstaltung auf. Charles' und Camillas größte Angst laut Harry: dass Kate die Titelseiten der Zeitungen kapern würde. Charles' Pressesprecher habe laut dem Herzog von Sussex damals die Warnung ausgesprochen, man solle nur sicherstellen, "dass die Herzogin (Kate) auf keinem der Fotos einen Tennisschläger in der Hand hält".

Laut britischen Medienberichten sollen Palastangestellte bereits in Sorge sein, dass Kate Charles die Schau stehlen könnte. Dabei kann man eigentlich feststellen: Sie tut es bereits. Für die Harmonie innerhalb der Familie kann man nur hoffen, dass Charles und Camilla damit in Zukunft werden umgehen können. Noch mehr Streit dürfte die Royals nur schwer ertragen.

