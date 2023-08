Recherche in Dianas Tagebüchern: Kate sucht angeblich nach Lösung für William und Harry

von Christina Klein Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry waren mal eine Einheit. Doch seit Jahren erschwert ein Familienstreit das Verhältnis. Kate soll nach Lösungen suchen, den Konflikt beizulegen und zog Dianas Tagebücher zurate.

Die emotionale Distanz zwischen Prinz William und seinem kleinen Bruder Prinz Harry ist größer als die räumliche Distanz zwischen Großbritannien und Amerika. 2020 verließ Prinz Harry mit seiner Frau Meghan sowie Sohn Archie das britische Königshaus und zog nach Übersee. Schon damals soll das Verhältnis der Brüder angeschlagen gewesen sein.

Als zerrüttet kann man das Verhältnis der Brüder spätestens seit dem Erscheinen von Harry und Meghans Netflix-Doku, sowie Harrys Memoiren ansehen. In beiden Veröffentlichungen griff der jüngere der Brüder das britische Königshaus und auch Prinz William persönlich an. Der zerstrittene Zustand der Familie soll Prinzessin Kate vermehrt an die Nieren gehen, sodass sie aktuell nach Lösungen zur Streitschlichtung suche, so heißt es.

Prinzessin Kate soll Dianas Tagebücher studieren

Das "OK! Magazin" veröffentlichte nun, dass Kate eine ganz besondere Methode gefunden haben soll, um der Beziehung der beiden Brüder auf den Grund zu gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie beginnt in deren frühester Kindheit mit ihrer Recherche. Laut "OK!" las die Prinzessin die Tagebücher der verstorbenen Mutter beider, Prinzessin Diana.

Die jahrzehntealten Notizen sollen ihr in der Analyse helfen. "Diana war eine sehr ausdrucksstarke Schriftstellerin, und ihre Tagebücher wurden zu einer Quelle des Trostes, als ihre Ehe mit König Charles III. scheiterte", so die Quelle. Für Prinzessin Kate soll die Familie einen hohen Stellenwert haben. Ein Grund, warum sie Prinz William ebenfalls geraten haben soll von seiner Sturheit Abstand zu nehmen in Bezug auf Prinz Harry.

Zumindest Prinz Harry gestand auch schon in seinen Memoiren "Spare", dass er stets unter der Postion als Ersatz für den Thron gelitten habe: "Willy war zwei Jahre älter als ich und der Erbe, während ich der Ersatz war", schrieb Harry. Der Quelle zufolge heißt es, dass Prinzessin Kate schon seit Längerem im Stillen an einer Konfliktlösung arbeite, fraglich sei jedoch, ob der Friedensplan auch für Herzogin Meghan gelte. Kate soll ihr eine größere Teilschuld an dem familiären Verhältnis geben.

