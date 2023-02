von Luisa Schwebel Mit ihrer neuen Kampagne will Prinzessin Kate die Bedeutung der frühen Kinderjahre hervorheben. Anlässlich dieses Projektes teilte die Prinzessin von Wales ein Kinderfoto von sich selbst. Auf Twitter zogen andere Prominente nach.

Es sei Prinzessin Kates "Lebenswerk", auf die große Bedeutung der frühen Kinderjahre aufmerksam zu machen, sagte eine Sprecherin der 41-Jährigen vergangene Woche. "Shaping Us" heißt die Kampagne des "Royal Foundation Centre for Early Childhood", das von der Ehefrau des Thronfolgers William gegründet wurde.

Prinzessin Kate teilt Kinderfoto von sich

Auf Instagram postete die Prinzessin nun ein Kinderfoto von sich selbst und ihrem Vater, schrieb dazu: "Am Dienstag haben wir #ShapingUs ins Leben gerufen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, welch wichtige Rolle unsere frühen Jahre für die Gestaltung unseres restlichen Lebens spielen." Ihr Posting versah sie außerdem mit einem Auftrag an ihre Freunde und Fans. "Wir würden uns freuen, wenn Sie an diesem Wochenende mit Ihren Freunden, Familien, Kollegen und Gemeinschaften über Ihre frühe Kindheit sprechen und darüber, wie sie Ihr Leben geprägt hat. Ich hoffe, Sie schließen sich mir an und teilen ein Bild von sich selbst vor Ihrem fünften Geburtstag, um diese Gespräche zu unterstützen und um ein Lächeln und Erinnerungen zu teilen", schrieb Kate.

Da musste der Royal nicht lange bitten. Auf Twitter schlossen sich ihr bereits einige Promis an. Der englische Fußballprofi und Kapitän der Three Lions, Harry Kane, teilte ein Foto von sich auf einer grünen Wiese. "Auf diesem Bild bin ich erst 5 Jahre alt, aber sieh dir nur den rechten Fuß an, der sofort loslegen kann", schreibt der Sportler dazu.

Harry Kane und Jamie Oliver ziehen nach

Auch Starkoch Jamie Oliver nahm an der Challenge teil. Ein altes Kinderfoto zeigt den Briten im 70er-Jahre-Look mit Rollschuhen. "Wie süß sieht der 5-jährige Jamie in seiner Kordhose und Rollschuhen aus? Er kann sich glücklich schätzen, dass er eine glückliche Kindheit hatte und im Pub seiner Eltern aufgewachsen ist", lautet die Bildunterschrift.

Kate setzt sich bereits seit einiger Zeit für frühkindliche Erziehung ein. "Unsere frühe Kindheit, die Zeit von der Schwangerschaft [der Mutter] bis zum Alter von fünf Jahren, formt im Wesentlichen den Rest unseres Lebens", erklärte die Prinzessin in einem Clip auf ihrem und Prinz Williams Instagram-Account. "Aber als Gesellschaft bringen wir derzeit viel mehr unserer Zeit und Energie für das spätere Leben auf." Das will Kate ändern – Hilfe bekommt sie von ihren prominenten Freunden.