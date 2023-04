21. April 2023

Zu Ehren der Queen veröffentlicht Kate ein Generationenbild

Am heutigen Tag wäre die Queen 97 Jahre alt geworden. In Gedenken an das Jahrhundert-Familien-Oberhaupt veröffentlichen Prinzessin Kate und Prinz William ein süßes Bild, das die Königin im Sommer, kurz vor ihrem Tod (8. September 2022), auf Schloss Balmoral zeigt. Umringt von ihren Enkelkindern in der letzten Reihe, die Kinder ihres Sohnes Prinz Edward und seiner Frau Sophie, Louise und James, und fast allen ihren Urenkeln. Zweite Reihe von hinten, v.l.n.r.: Prinz George, Prinzessin Charlotte (beide von Prinz William und Prinzessin Kate) sowie Isla Elizabeth Phillips, die jüngere Tochter von Peter, dem Sohn von Prinzessin Anne. Links auf der Sofalehne sitzt Lena Elizabeth Tindall, die mittlere Tochter von Zara Tindall, der Tochter von Prinzessin Anne und rechts an der Lehne befindet sich Prinz Louis, der Kleinste von William und Kate. Links neben der Queen sitzt Mia Grace Tindall mit ihrem kleinen Bruder Lucas Philip auf dem Schoß und auf der anderen Seite wird diese Ehre Savannah Anne Kathleen zuteil, die ältere Tochter von Peter Phillips. Nicht mit auf dem Bild sind die Urenkel der Queen von Prinz Harry und Meghan, Archie und Lilibet, sowie die Urenkel der Queen von Prinz Andrews Töchtern: August Brooksbank von Prinzessin Eugenie und Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi von Prinzessin Beatrice. Das Foto schoss übrigens Hobby-Fotografin Kate höchstpersönlich. Mehr